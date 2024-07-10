5 млн ущерба. Житель Омской области дотла сжег суши-бар после ссоры с мужем владелицы

Правоохранители установили, что вечером перед пожаром в суши-баре «SUSHI TORI BAR» отдыхала компания мужчин и женщин. После окончания ужина они ушли из заведения, не оплатив заказ. По этой причине между супругом владелицы бара и одним из посетителей возник конфликт, переросший в драку.