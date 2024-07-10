5 млн ущерба. Житель Омской области дотла сжег суши-бар после ссоры с мужем владелицы

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:49
Правоохранители установили, что вечером перед пожаром в суши-баре «SUSHI TORI BAR» отдыхала компания мужчин и женщин. После окончания ужина они ушли из заведения, не оплатив заказ. По этой причине между супругом владелицы бара и одним из посетителей возник конфликт, переросший в драку.
Ночью владелице заведения позвонила одна из сотрудниц и рассказала, что в баре произошел пожар, сгорело все имущество, находившееся в помещении. В полиции сообщили, что предварительный ущерб составил около 5 миллионов рублей.
Отметим, что в непосредственной близости от здания располагается прокуратура, полицейский участок, а напротив него — суд.
В поджоге оказался виновен 50-лений неоднократно судимый местный житель, его причастность удалось установить после просмотра камер видеонаблюдения. На записи видно, как он проник на веранду, облил мебель легковоспламеняющейся жидкостью, а после поджег ее.
По факту инцидента следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
В соцсетях суши-бара поблагодарили тех, кто выразил готовность помочь заведению в сложной ситуации и пообещали посетителям, что постараются провести ремонт в кратчайшие сроки.