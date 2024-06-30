Огромный столб дыма. Омичи сообщили о пожаре на АЗС в поселке Магистральный

По словам автора сообщения на странице интернет-сообщества в социальной сети, пожар произошел в поселке Магистральный: на видео хорошо заметны языки пламени и клубы дыма, но что именно горит сказать сложно — источник огня перекрывает пожарная машина. Кроме того, автор видео, как и другие очевидцы, стараются держаться подальше от опасной зоны.