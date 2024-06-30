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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

иллюстрация

Огромный столб дыма. Омичи сообщили о пожаре на АЗС в поселке Магистральный

30 июня 2024, 04:50
Фото: 1MI
иллюстрация

Горожане рассказали о пожаре на АЗС в омском поселке Магистральный

Информация об очень опасном возгорании появилась в субботу, в одном из популярных у омичей интернет-сообществ.

По словам автора сообщения на странице интернет-сообщества в социальной сети, пожар произошел в поселке Магистральный: на видео хорошо заметны языки пламени и клубы дыма, но что именно горит сказать сложно — источник огня перекрывает пожарная машина. Кроме того, автор видео, как и другие очевидцы, стараются держаться подальше от опасной зоны.

Сообщение о пожаре на АЗССообщение о пожаре на АЗС
Сообщение о пожаре на АЗС
Фото: Интернет-сообщество «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

Схожее видео появилось и в другом источнике — Telegram-канале «Омский новостной поезд»: там автор сообщения отметил, что АЗС находится в непосредственной близости к жилым домам, а на территории заправочного комплекса размещается большое количество цистерн. Также автор отметил, что спасатели прибыли на место происшествия незамедлительно.

Ранее Город55 сообщал о возгорании на Левобережье Омска: на улице Крупской огонь охватил сразу 5 мусорных контейнеров.

Средь бела дня. На омском Левобережье внезапно вспыхнули мусорные контейнеры
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Жилые дома#Новости#Дым#Спасатели#Азс#Очевидцы#Телеграм-канал
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