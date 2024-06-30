Огромный столб дыма. Омичи сообщили о пожаре на АЗС в поселке Магистральный

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
По словам автора сообщения на странице интернет-сообщества в социальной сети, пожар произошел в поселке Магистральный: на видео хорошо заметны языки пламени и клубы дыма, но что именно горит сказать сложно — источник огня перекрывает пожарная машина. Кроме того, автор видео, как и другие очевидцы, стараются держаться подальше от опасной зоны.
Схожее видео появилось и в другом источнике — Telegram-канале «Омский новостной поезд»: там автор сообщения отметил, что АЗС находится в непосредственной близости к жилым домам, а на территории заправочного комплекса размещается большое количество цистерн. Также автор отметил, что спасатели прибыли на место происшествия незамедлительно.
Ранее Город55 сообщал о возгорании на Левобережье Омска: на улице Крупской огонь охватил сразу 5 мусорных контейнеров.