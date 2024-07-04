Рискнул жизнями. В Омске накажут сотрудника АГЗС из-за взрыва баллона в частном доме

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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В региональной прокуратуре рассказали, что прокурор Полтавского района принял участие в прениях сторон по делу 29-летнего местного жителя, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это привело к смерти двух людей (часть 3 статьи 238 УК РФ).
Оказалось, что 6 декабря 2022 года обвиняемый, который работал на АГЗС, заправил два бытовых газовых баллона объемом 5 литров для своего знакомого. При этом он знал, что используемая установка предназначена для заправки автомобильных баллонов и не оборудована специальными весами для безопасного наполнения бытовых баллонов.
В то утро 62-летний мужчина принес баллон в свой дом, где он лопнул из-за того, что был переполнен. После этого произошел пожар. В больницу с ожогами были доставлены хозяин дома и его жена. Несмотря на оказанную медпомощь, они скончались от полученных травм.
Отметим, что обвиняемый так и не признал свою вину. Прокурор предложил назначить виновному наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор будет объявлен на следующем судебном заседании.