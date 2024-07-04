Рискнул жизнями. В Омске накажут сотрудника АГЗС из-за взрыва баллона в частном доме

В то утро 62-летний мужчина принес баллон в свой дом, где он лопнул из-за того, что был переполнен. После этого произошел пожар. В больницу с ожогами были доставлены хозяин дома и его жена. Несмотря на оказанную медпомощь, они скончались от полученных травм.