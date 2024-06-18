Пожар на 2,6 тыс. «квадратах». В омском селе Пикетное ночью вспыхнул склад с зерном

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
Modified Сегодня, 02:34
Updated Сегодня, 02:34
В региональном МЧС сообщили, что в селе Пикетное Омской области загорелся склад с зерном площадью 2600 квадратных метров.
Пожарным удалось предотвратить распространение огня. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Позже стало известно, что открытое горение ликвидировано.
«Проводится проливка и разборка конструкций», — уточнили в МЧС.
Напомним, что вчера в многоэтажном доме едва не произошел пожар. Инцидент случился в доме по адресу: улица Лукашевича, 2/1. Причиной задымления стало то, что хозяева забыли убрать еду с включенной плиты.