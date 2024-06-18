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Updated Сегодня, 02:34

пожар в зернохранилище

Пожар на 2,6 тыс. «квадратах». В омском селе Пикетное ночью вспыхнул склад с зерном

18 июня 2024, 02:32
Фото: МЧС России по Омской области
пожар в зернохранилище

В Омской области ночью вспыхнул огромный склад с зерном

В региональном МЧС уточнили, что площадь пожара составила 2600 кв. метров. Пожарные предотвратили распространение огня, никто не пострадал. Открытое горение ликвидировано. Идет проливка и разборка конструкций.

В региональном МЧС сообщили, что в селе Пикетное Омской области загорелся склад с зерном площадью 2600 квадратных метров.

пожар в зернохранилище
Видео: МЧС России по Омской области

Пожарным удалось предотвратить распространение огня. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Позже стало известно, что открытое горение ликвидировано.

«Проводится проливка и разборка конструкций», — уточнили в МЧС.
пожар в зернохранилищепожар в зернохранилище
пожар в зернохранилищепожар в зернохранилище
пожар в зернохранилищепожар в зернохранилище
пожар в зернохранилище
Фото: МЧС России по Омской области

Напомним, что вчера в многоэтажном доме едва не произошел пожар. Инцидент случился в доме по адресу: улица Лукашевича, 2/1. Причиной задымления стало то, что хозяева забыли убрать еду с включенной плиты.

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