Дважды попал в коляску. Пьяный подросток выстрелил в омичку с младенцем и сбежал

Молодые люди не только угрожали, но и применили силу. Один из них начал стрелять по ногам женщины. Он мог попасть в коляску, но подруга успела ее отодвинуть. После этого подростки сбежали, а женщина нашла у себя пять ран от пуль и два пулевых отверстия в спинке коляски.