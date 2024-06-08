Дважды попал в коляску. Пьяный подросток выстрелил в омичку с младенцем и сбежал

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
На этой неделе в Омске произошел инцидент с участием пьяных подростков. Оказалось, что вечером 5 июня в районе дома № 77 по 22-й Линии молодые люди прямо на лавочке пили алкогольные напитки. Их «посиделки» закончились тем, что они стали угрожать и даже стрелять в сторону местной жительницы с ребенком.
«По возвращении домой планировала посидеть у подъезда, но там все еще было занято. На просьбу от меня и подруги уступить место началась агрессия. Один из молодых людей очень перепил, начал оскорблять и угрожать травматическим пистолетом», — рассказала омичка порталу Om1.ru.
Молодые люди не только угрожали, но и применили силу. Один из них начал стрелять по ногам женщины. Он мог попасть в коляску, но подруга успела ее отодвинуть. После этого подростки сбежали, а женщина нашла у себя пять ран от пуль и два пулевых отверстия в спинке коляски.
В пресс-службе УМВД сообщили, что личности подростков уже установлены. Проводится проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.