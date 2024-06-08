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иллюстрация

Дважды попал в коляску. Пьяный подросток выстрелил в омичку с младенцем и сбежал

8 июня 2024, 11:16
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске пьяный подросток выстрелил в девушку с младенцем из пневматики и сбежал

Вечером 5 июня подростки распивали алкоголь прямо на лавочке. Их «посиделки» закончились угрозами и стрельбой в сторону местной жительницы с ребенком. В полиции уточнили, что личности молодых людей уже установлены.

На этой неделе в Омске произошел инцидент с участием пьяных подростков. Оказалось, что вечером 5 июня в районе дома № 77 по 22-й Линии молодые люди прямо на лавочке пили алкогольные напитки. Их «посиделки» закончились тем, что они стали угрожать и даже стрелять в сторону местной жительницы с ребенком.

«По возвращении домой планировала посидеть у подъезда, но там все еще было занято. На просьбу от меня и подруги уступить место началась агрессия. Один из молодых людей очень перепил, начал оскорблять и угрожать травматическим пистолетом», — рассказала омичка порталу Om1.ru.

Молодые люди не только угрожали, но и применили силу. Один из них начал стрелять по ногам женщины. Он мог попасть в коляску, но подруга успела ее отодвинуть. После этого подростки сбежали, а женщина нашла у себя пять ран от пуль и два пулевых отверстия в спинке коляски.

В пресс-службе УМВД сообщили, что личности подростков уже установлены. Проводится проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.

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