gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Жителей Омской области предупредили об опасных погодных условиях

До конца дня. Жителей Омской области предупредили о сохранении опасной погоды

11 июля 2024, 12:09
Фото: 1MI

Жителей Омской области предупредили об опасных погодных условиях

В региональном МЧС жителей Омской области предупредили, что опасные погодные условия будут сохраняться до конца дня.

В региональном МЧС жителей Омской области предупредили, что опасные погодные условия в виде мощного ливня, града и штормового ветра будут сохраняться до конца дня.

Во время такой погоды спасатели рекомендуют не находится рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Также не стоит пережидать непогоду на улице, лучше укрыться в помещении или подъезде здания.

Напомним, что из-за мощного ливня под воду ушли многие городские улицы. Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в центральной части города.

Пелена из дождя и штормовой ветер. Омск накрыл мощный ливень и град
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#ГУ МЧС по Омской области#Штормовое предупреждение#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Ухудшение погоды#Штормовой ветер#Шторм#Ливень#Плохая погода#Опасная погода#Ливни#Изменение погоды
Подпишитесь
Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
Сегодня, 04:52
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
Вчера, 07:10
Игрок омского «Авангарда» вошел в пятерку луших снайперов-защитников КХЛ
Сегодня, 10:10
После череды поломок. На площади перед омским цирком заработал 50-летний фонтан
Сегодня, 09:00
В Омской области готовятся расформировать сразу 15 районов
Сегодня, 06:26
Неожиданный сюрприз. Синоптики предупредили омичей об изменении погоды на выходных
Сегодня, 10:05