До конца дня. Жителей Омской области предупредили о сохранении опасной погоды

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В региональном МЧС жителей Омской области предупредили, что опасные погодные условия в виде мощного ливня, града и штормового ветра будут сохраняться до конца дня.
Во время такой погоды спасатели рекомендуют не находится рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Также не стоит пережидать непогоду на улице, лучше укрыться в помещении или подъезде здания.
Напомним, что из-за мощного ливня под воду ушли многие городские улицы. Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в центральной части города.