Разрушение развязки у моста, субсидии и поезд, сошедший с рельс. Омск в воскресенье

Как сегодня стало известно, обочины и пешеходные элементы развязки у недавно открытого Ленинградского моста находятся в не самом лучшем состоянии: дожди и неукрепленный грунт откосов сделали свое дело. На это нарушение обратили внимание представители Контрольно-счетной палаты. Но, увы, «сэкономили» при строительстве не только на земляных работах: