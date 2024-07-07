Разрушение развязки у моста, субсидии и поезд, сошедший с рельс. Омск в воскресенье

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Как сегодня стало известно, обочины и пешеходные элементы развязки у недавно открытого Ленинградского моста находятся в не самом лучшем состоянии: дожди и неукрепленный грунт откосов сделали свое дело. На это нарушение обратили внимание представители Контрольно-счетной палаты. Но, увы, «сэкономили» при строительстве не только на земляных работах:
Сегодня на портале Правительства России появилось сообщение о включении Омской области в специальную программу финансирования — благодаря участию в ней регион получит 58 млн рублей. Как отмечается в сообщении, их направили для стимуляции занятости граждан, зарегистрированных на бирже труда.
Явление, конечно, не самое приятное — особенно для ремонтно-восстановительных бригад, однако закончилось оно относительно хорошо: локомотив и два вагона, нагруженные цементом, не перевернулись. Но, в отличие от железной дороги, «локомотив» прокурорской проверки сбить с пути сложнее — в ведомстве уже выясняют, что стало причиной инцидента.