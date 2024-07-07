gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

иллюстрация

Без опрокидывания. В Омской области сошли с рельс два вагона с цементом

7 июля 2024, 06:19
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области два вагона с цементом сошли с рельс

Переворота вагонов удалось избежать, однако некоторые поезда, следующие через станцию Калачинская, будут задерживаться.

По данным пресс-центра Западно-сибирской транспортной прокуратуры, сход вагонов с рельс произошел в границах города Калачинска: опрокидывания состава не произошло, но движение все равно пришлось ограничить.

Как отмечается, с путей «сорвались» локомотив и пара вагонов с цементом. О происшествии сообщили около 9 часов утра.

Вагоны, сошедшие с путейВагоны, сошедшие с путей
Вагоны, сошедшие с путей
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Ведомство инициировало проверку инцидента для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего, а персонал службы путей уже проводит восстановительные работы.

Напомним, ранее Город55 сообщал об участии омского студотряда в «Поле чудес»: ребята, работающие проводниками, на тематическом выпуске в честь 50-летия БАМа презентовали ведущему бойцовку.

Омичи подарили Якубовичу бойцовку в честь 50-летия БАМа
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Транспорт#Омская область#Проверка#Вагоны#Новости#Транспортная прокуратура#Локомотив#Железнодорожное происшествие
Подпишитесь
Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели
Сегодня, 10:00
Главный онколог России назвал статистику онкозаболеваний среди омичей
Сегодня, 08:25
Вновь опоздание. Воскресным утром в аэропорту Омска задержались сразу 5 рейсов
Сегодня, 05:16
Екатерина Мизулина раскритиковала людей, обливших «перцовкой» рэпера Кишлака в Омске
Сегодня, 05:40
15 метров за 5 миллионов. В Омской области возведут мост через реку Чебаклинка
Сегодня, 04:39