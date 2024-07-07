Без опрокидывания. В Омской области сошли с рельс два вагона с цементом

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
По данным пресс-центра Западно-сибирской транспортной прокуратуры, сход вагонов с рельс произошел в границах города Калачинска: опрокидывания состава не произошло, но движение все равно пришлось ограничить.
Как отмечается, с путей «сорвались» локомотив и пара вагонов с цементом. О происшествии сообщили около 9 часов утра.
Ведомство инициировало проверку инцидента для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего, а персонал службы путей уже проводит восстановительные работы.
Напомним, ранее Город55 сообщал об участии омского студотряда в «Поле чудес»: ребята, работающие проводниками, на тематическом выпуске в честь 50-летия БАМа презентовали ведущему бойцовку.