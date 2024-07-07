В Контрольно-счетной палате раскритиковали развязку у Ленинградского моста в Омске

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
По информации издания «Коммерческие вести», их корреспонденту удалось ознакомиться с актом проверки результативности и законности расходования денег, выделенных на капитальный ремонт Ленинградского моста, департаментом строительства Омской области.
Неправомерно использованные средства все-таки были выявлены: в контрольно-счетной палате (КСП) таковой признали сумму в 9,4 млн рублей. Всего же в ведомстве оценили расходование 241,5 млн рублей — из них 212,4 млн являлись средствами областного бюджета.
Кроме того, в ходе проверки КСП были выявлены и конструктивные недостатки проекта: к таковым относится укрепление грунта на откосах развязки. Как оказалось, проект не предусматривал укрепление насыпной обочины, хотя возле проезжей части грунт укреплен естественным способом — растениями. В дальнейшем этот недостаток повлек за собой и другие проблемы: фундамент пешеходных ограждений и часть тротуара «поплыла» из-за образовавшихся размывов.
Как отмечают «Коммерческие вести», дефекты ограждений и тротуаров будут устранены — они находятся на гарантийном обслуживании, однако с размытым грунтом подрядчик, скорее всего, ничего делать не будет, ведь укрепление не предусматривалось проектом. Вместе с тем ситуацию усугубляет и крутизна склона насыпи: из-за нее риск разрушения тротуаров только увеличивается. Кроме того, схожие нарушения были выявлены и в процессе озеленения развязки: вместо запланированных для благоустройства сооружения гортензий, в грунте оказались петунии и бархатцы.
Напомним, ранее в Омске внеплановой проверке Ростехнадзора подверглась ТЭЦ-5: ведомство выявило больше сотни различных нарушений.