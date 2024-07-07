В Контрольно-счетной палате раскритиковали развязку у Ленинградского моста в Омске

Как отмечают «Коммерческие вести», дефекты ограждений и тротуаров будут устранены — они находятся на гарантийном обслуживании, однако с размытым грунтом подрядчик, скорее всего, ничего делать не будет, ведь укрепление не предусматривалось проектом. Вместе с тем ситуацию усугубляет и крутизна склона насыпи: из-за нее риск разрушения тротуаров только увеличивается. Кроме того, схожие нарушения были выявлены и в процессе озеленения развязки: вместо запланированных для благоустройства сооружения гортензий, в грунте оказались петунии и бархатцы.