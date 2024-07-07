Омская область получит более 58 млн рублей субсидий на стимулирование занятости

Как отмечается, субсидия рассчитана на работодателей, являющихся организаторами общественных работ (к ним привлекают граждан, зарегистрированных на бирже труда). Кроме того, как указано в сообщении об участии региона в программе госфинасирования, на принятие этого решения во многом повлиял паводок, прокатившейся по Омской области в конце весны.