Омская область получит более 58 млн рублей субсидий на стимулирование занятости

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
По информации портала Правительства России, Омская область была включена в программу стимуляции занятости населения — соответствующие документы подписали еще 3 июля.
Как отмечается, субсидия рассчитана на работодателей, являющихся организаторами общественных работ (к ним привлекают граждан, зарегистрированных на бирже труда). Кроме того, как указано в сообщении об участии региона в программе госфинасирования, на принятие этого решения во многом повлиял паводок, прокатившейся по Омской области в конце весны.
Напомним, ранее Город55 сообщал об участии Омской области в программе социального контракта: на эти цели, уже второй год подряд, федеральный бюджет направляет 500 млн рублей. Кроме того, благодаря программе соцконтракта в регионе снизился уровень бедности: