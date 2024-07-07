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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:47

иллюстрация

Омская область получит более 58 млн рублей субсидий на стимулирование занятости

7 июля 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омской области направят 58 млн субсидий на стимулирование занятости

Решение о выделении средств было принято из-за прошедшего в регионе паводка, а деньги предназначены для организаторов общественных работ.

По информации портала Правительства России, Омская область была включена в программу стимуляции занятости населения — соответствующие документы подписали еще 3 июля.

Как отмечается, субсидия рассчитана на работодателей, являющихся организаторами общественных работ (к ним привлекают граждан, зарегистрированных на бирже труда). Кроме того, как указано в сообщении об участии региона в программе госфинасирования, на принятие этого решения во многом повлиял паводок, прокатившейся по Омской области в конце весны.

Напомним, ранее Город55 сообщал об участии Омской области в программе социального контракта: на эти цели, уже второй год подряд, федеральный бюджет направляет 500 млн рублей. Кроме того, благодаря программе соцконтракта в регионе снизился уровень бедности:

Соцконтракты работают. В Омской области уровень бедности удалось снизить на 10%
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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Паводок#Субсидии#Программа#Новости#Социальный контракт#Бедность
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