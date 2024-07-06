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Updated Сегодня, 10:49

иллюстрация

Пять направлений. В Омске обустроят еще 9 остановок почти за шесть млн рублей

6 июля 2024, 10:47
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичам рассказали, где обустроят еще девять новых остановок за шесть млн рублей

В Омске до конца лета оборудуют остановки по пяти направлениям. Рассказываем, где именно они будут расположены.

Омское УДХБ ищет подрядчика для обустройства остановок общественного транспорта. Начальная стоимость контракта — 5,790 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 12 июля.

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Фото: zakupki.gov.ru

Подрядчику необходимо оборудовать следующие остановки:

  • «Завод ОРЗ» на проспекте Губкина в обоих направлениях;
  • «Южная» на улице Южной;
  • «Нежинский геронтологический центр» на 3-й Ленинградской улице в обоих направлениях;
  • на пересечении проспекта Королева и улицы Химиков в обоих направлениях;
  • «Кинотеатр Первомайский» на проспекте Менделеева в обоих направлениях.

Согласно условиям контракта, работы должны завершить до конца лета. На конструкции, состоящие из секций ограждения и дополнительных стоек, предоставляется гарантия сроком от 4 до 6 лет.

Напомним, что в городе было принято решение благоустроить около 50 автобусных остановок. На эти цели выделили 20 млн рублей. Работы стартовали в июле и завершатся в октябре. Некоторые павильоны будут частично заменены, а другие — изготовят из оргстекла.

Приведут в порядок. В Омске за 20 млн обновят около 50 автобусных остановок
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