Пять направлений. В Омске обустроят еще 9 остановок почти за шесть млн рублей

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Омское УДХБ ищет подрядчика для обустройства остановок общественного транспорта. Начальная стоимость контракта — 5,790 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 12 июля.
Подрядчику необходимо оборудовать следующие остановки:
Согласно условиям контракта, работы должны завершить до конца лета. На конструкции, состоящие из секций ограждения и дополнительных стоек, предоставляется гарантия сроком от 4 до 6 лет.
Напомним, что в городе было принято решение благоустроить около 50 автобусных остановок. На эти цели выделили 20 млн рублей. Работы стартовали в июле и завершатся в октябре. Некоторые павильоны будут частично заменены, а другие — изготовят из оргстекла.