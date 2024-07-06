Пять направлений. В Омске обустроят еще 9 остановок почти за шесть млн рублей

Напомним, что в городе было принято решение благоустроить около 50 автобусных остановок. На эти цели выделили 20 млн рублей. Работы стартовали в июле и завершатся в октябре. Некоторые павильоны будут частично заменены, а другие — изготовят из оргстекла.