Мальчик под землей, Люся Чеботина и запрет на застройку берега Иртыша. Омск сегодня

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
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Updated Сегодня, 16:59
Ужасный случай произошел в поселке Междуречье (Тарский район). Два 12-летних мальчика гуляли вечером по берегу Иртыша и угодили под землю. Четырехметровый песчаный склон в какой-то момент обвалился под их ногами, но одному удалось выжить. Он выбрался и побежал за помощью, но его друг скончался до приезда скорой помощи. В деталях происшествия разбираются следователи и прокуратура.
В субботу, 6 июля, состоится семейный музыкальный фестиваль «Вокруг семьи». Мероприятие проведут в парке «Зеленый остров». Всех гостей будут ждать с 15:00. Для омичей и гостей города подготовили насыщенную развлекательную программу. Так, дети и взрослые будут участвовать в музыкальных соревнованиях, интерактивном шоу, увидят шоу мыльных пузырей, а также послушают певицу Люсю Чеботину. Концерт начнется в 20:00.
Непростая ситуация возникла на улице Пригородной. Администрация города передала территорию песчаного берега в частные руки для строительства нового жилого комплекса. Ему дали название «Мирапорт». Компания уже начала работать, но сейчас дело приостановили по решению суда. Прокуратура заинтересовалась подробнее этим проектом и выяснила, что землю передали предпринимательской стороне законно, поскольку этот берег является федеральной собственностью.