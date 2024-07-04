Мальчик под землей, Люся Чеботина и запрет на застройку берега Иртыша. Омск сегодня

Ужасный случай произошел в поселке Междуречье (Тарский район). Два 12-летних мальчика гуляли вечером по берегу Иртыша и угодили под землю. Четырехметровый песчаный склон в какой-то момент обвалился под их ногами, но одному удалось выжить. Он выбрался и побежал за помощью, но его друг скончался до приезда скорой помощи. В деталях происшествия разбираются следователи и прокуратура.