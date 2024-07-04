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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

иллюстрация

Мальчик под землей, Люся Чеботина и запрет на застройку берега Иртыша. Омск сегодня

4 июля 2024, 16:56
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Мальчик провалился под землю и умер в Омской области

Ужасный случай произошел в поселке Междуречье (Тарский район). Два 12-летних мальчика гуляли вечером по берегу Иртыша и угодили под землю. Четырехметровый песчаный склон в какой-то момент обвалился под их ногами, но одному удалось выжить. Он выбрался и побежал за помощью, но его друг скончался до приезда скорой помощи. В деталях происшествия разбираются следователи и прокуратура.

Земля рухнула. В Омской области мальчик умер на прогулке по берегу Иртыша
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Новость №2. В Омске споет Люся Чеботина

В субботу, 6 июля, состоится семейный музыкальный фестиваль «Вокруг семьи». Мероприятие проведут в парке «Зеленый остров». Всех гостей будут ждать с 15:00. Для омичей и гостей города подготовили насыщенную развлекательную программу. Так, дети и взрослые будут участвовать в музыкальных соревнованиях, интерактивном шоу, увидят шоу мыльных пузырей, а также послушают певицу Люсю Чеботину. Концерт начнется в 20:00.

Уже в эту субботу. Фестиваль «Вокруг семьи» в Омске откроет певица Люся Чеботина
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Новость №3. В Омске пока не будут строить ЖК на берегу Иртыша

Непростая ситуация возникла на улице Пригородной. Администрация города передала территорию песчаного берега в частные руки для строительства нового жилого комплекса. Ему дали название «Мирапорт». Компания уже начала работать, но сейчас дело приостановили по решению суда. Прокуратура заинтересовалась подробнее этим проектом и выяснила, что землю передали предпринимательской стороне законно, поскольку этот берег является федеральной собственностью.

Поторопились. В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной
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