Земля рухнула. В Омской области мальчик умер на прогулке по берегу Иртыша

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В региональном следкоме возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту несчастного случая на Иртыше. Там погиб 12-летний ребенок.
Это случилось вчера вечером, 3 июля. Он гулял вместе с другом в поселке Междуречье Тарского района. Примерно в девять вечера под ним обрушился песчаный берег. Мальчика полностью скрыла земля, он скончался до приезда скорой помощи.
В прокуратуре Омской области рассказали о том, что трагедия произошла, когда дети стояли близко к тому самому склону. Он был высотой примерно четыре метра. Второй мальчик получил небольшие травмы, сам выбрался и позвал на помощь.
Следователи выясняют все обстоятельства этого случая.