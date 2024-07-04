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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Омской области мальчик умер на прогулке по берегу Иртыша

Земля рухнула. В Омской области мальчик умер на прогулке по берегу Иртыша

4 июля 2024, 12:01
Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Омской области мальчик умер на прогулке по берегу Иртыша

Ребенок гулял вместе со сверстником, который остался жив.

В региональном следкоме возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту несчастного случая на Иртыше. Там погиб 12-летний ребенок.

Это случилось вчера вечером, 3 июля. Он гулял вместе с другом в поселке Междуречье Тарского района. Примерно в девять вечера под ним обрушился песчаный берег. Мальчика полностью скрыла земля, он скончался до приезда скорой помощи.

В прокуратуре Омской области рассказали о том, что трагедия произошла, когда дети стояли близко к тому самому склону. Он был высотой примерно четыре метра. Второй мальчик получил небольшие травмы, сам выбрался и позвал на помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства этого случая.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Ребенок#Убийство по неосторожности#Новости#Смерть ребенка#Пострадал ребенок#Река Иртыш
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