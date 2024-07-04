Уже в эту субботу. Фестиваль «Вокруг семьи» в Омске откроет певица Люся Чеботина

Люся Чеботина — популярная певица, блогер и преподаватель пения. Она прославилась благодаря участию в музыкальных проектах, а также благодаря своим хитам «Плакал Голливуд» и «Солнце Монако». Люся также снялась в фильмах «СамоИрония судьбы» и «Холоп».