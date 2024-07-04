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иллюстрация

Уже в эту субботу. Фестиваль «Вокруг семьи» в Омске откроет певица Люся Чеботина

4 июля 2024, 05:37
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В субботу на открытии фестиваля «Вокруг семьи» для омичей выступит Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина выступит в эту субботу в Омске и откроет семейный музыкальный фестиваль «Вокруг семьи». Концерт состоится в 20:00 на сцене парка культуры и отдыха «Зеленый остров».

В эту субботу в парке «Вокруг света» состоится бесплатный концерт Люси Чеботиной. Это событие откроет семейный музыкальный фестиваль «Вокруг семьи».

Программа на 6 июля:

  • 15:00 — интерактивное шоу «Угадай мелодию» в парке «Вокруг света»;
  • 17:00 — игровая программа «Пенная дискотека» (шоу мыльных пузырей + пенная вечеринка) в парке «Вокруг света»;
  • 18:00 — музыкальные соревнования «Караоке-битва» для всей семьи на сцене ПКиО «Зеленый остров»;
  • 19:00 — выступление кавер-группы HEETS на сцене ПКиО «Зеленый остров»;
  • 20:00 — концерт певицы Люси Чеботиной на сцене ПКиО «Зеленый остров».

Люся Чеботина — популярная певица, блогер и преподаватель пения. Она прославилась благодаря участию в музыкальных проектах, а также благодаря своим хитам «Плакал Голливуд» и «Солнце Монако». Люся также снялась в фильмах «СамоИрония судьбы» и «Холоп».

выступление Люси Чеботинойвыступление Люси Чеботиной
выступление Люси Чеботиной
Фото: Пресс-служба семейного парка развлечений «Вокруг света»

Напомним, что все мероприятия проводятся при грантовой поддержке проекта «Семейный музыкальный фестиваль „Лето „Вокруг света“. В рамках фестиваля концерты других исполнителей пройдут в парке 19 июля, 3, 17, 31 августа и 2 сентября.

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