Уже в эту субботу. Фестиваль «Вокруг семьи» в Омске откроет певица Люся Чеботина

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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В эту субботу в парке «Вокруг света» состоится бесплатный концерт Люси Чеботиной. Это событие откроет семейный музыкальный фестиваль «Вокруг семьи».
Программа на 6 июля:
Люся Чеботина — популярная певица, блогер и преподаватель пения. Она прославилась благодаря участию в музыкальных проектах, а также благодаря своим хитам «Плакал Голливуд» и «Солнце Монако». Люся также снялась в фильмах «СамоИрония судьбы» и «Холоп».
Напомним, что все мероприятия проводятся при грантовой поддержке проекта «Семейный музыкальный фестиваль „Лето „Вокруг света“. В рамках фестиваля концерты других исполнителей пройдут в парке 19 июля, 3, 17, 31 августа и 2 сентября.