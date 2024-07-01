Страшное избиение в магазине, гроб в реке и новый винный бар. Омск сегодня

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Страшный случай произошел в магазине продуктов на улице Молодова днем. 27-летний мужчина беспричинно набросился на работника и стал бить его банкой консервов по голове. Также он воспользовался разбитой бутылкой — нанес удары по голове и в шею. Пострадавший находится в реанимации, а агрессора в неадекватном состоянии задержали сотрудники ЧОПа. Их вызвала продавец этого магазина.
Сложности с захоронением участника Великой Отечественной войны возникли в Седельниковском районе. Гроб вместе с ритуальными принадлежностями нужно было переправить через реку Шайтанка, но для этого нужна была предельная аккуратность, время и лодка. Во время транспортировки был риск того, что гроб упадет в воду, но все обошлось. Местные жители сильно возмутились этим случаем и указали на равнодушие властей.
На улице Ленина появится винный бар под названием «Саша Белое». В доме № 20 он займет место кофейни Berlin Kaffee. Последнее заведение закрылось в начале этого года, но перед этим прославилось на весь город, просуществовав 15 лет. Новая же точка будет «бомбическим проектом», пишут в соцсетях. О дате открытия не сообщается, но известно, что в помещении пока что идет ремонт.