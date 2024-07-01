Страшное избиение в магазине, гроб в реке и новый винный бар. Омск сегодня

Сложности с захоронением участника Великой Отечественной войны возникли в Седельниковском районе. Гроб вместе с ритуальными принадлежностями нужно было переправить через реку Шайтанка, но для этого нужна была предельная аккуратность, время и лодка. Во время транспортировки был риск того, что гроб упадет в воду, но все обошлось. Местные жители сильно возмутились этим случаем и указали на равнодушие властей.