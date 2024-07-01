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Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

иллюстрация

Страшное избиение в магазине, гроб в реке и новый винный бар. Омск сегодня

1 июля 2024, 17:29
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске на кладовщика неожиданно накинулся покупатель

Страшный случай произошел в магазине продуктов на улице Молодова днем. 27-летний мужчина беспричинно набросился на работника и стал бить его банкой консервов по голове. Также он воспользовался разбитой бутылкой — нанес удары по голове и в шею. Пострадавший находится в реанимации, а агрессора в неадекватном состоянии задержали сотрудники ЧОПа. Их вызвала продавец этого магазина.

Бил по голове и в шею. Омич без причины истыкал работника магазина разбитой бутылкой
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Новость №2. В Омской области с трудом прошли похороны ветерана войны

Сложности с захоронением участника Великой Отечественной войны возникли в Седельниковском районе. Гроб вместе с ритуальными принадлежностями нужно было переправить через реку Шайтанка, но для этого нужна была предельная аккуратность, время и лодка. Во время транспортировки был риск того, что гроб упадет в воду, но все обошлось. Местные жители сильно возмутились этим случаем и указали на равнодушие властей.

Ютился на лодке. В Омской области тело ветерана чуть не выпало из гроба в реку
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Новость №3. В центре Омска откроют еще одно питейное заведение

На улице Ленина появится винный бар под названием «Саша Белое». В доме № 20 он займет место кофейни Berlin Kaffee. Последнее заведение закрылось в начале этого года, но перед этим прославилось на весь город, просуществовав 15 лет. Новая же точка будет «бомбическим проектом», пишут в соцсетях. О дате открытия не сообщается, но известно, что в помещении пока что идет ремонт.

«Бомбический проект». Для омичей в центре города откроют винный бар «Саша Белое»
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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Уголовное дело#Развлечения#Ресторан#Новости#Похороны#Жалоба#Покушение на убийство#Досуг
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