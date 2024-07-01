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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

иллюстрация

Ютился на лодке. В Омской области тело ветерана чуть не выпало из гроба в реку

1 июля 2024, 12:41
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области тело ветерана чуть не выпало из гроба в реку

Оказалось, что раньше в том месте делали переправу, но на момент захоронения ее не было.

Жители Омской области рассказали о том, как проходило захоронение ветерана Великой Отечественной войны в Седельниковском районе. Их возмутило отсутствие временной переправы через реку Шайтанка.

Жалоба появилась в паблике «Инцидент Омск». Жители села Новоуйка сняли на видео процесс транспортировки гроба и ритуальных принадлежностей. Для это использовались небольшое судно и мотороллер с прицепом. Перевозка покойного через реку могла окончиться плохо, так как был риск опрокидывания гроба.

«Разве наши и деды и прадеды заслужили, чтоб их так провожали в последний путь? Да и в целом на кладбище не попасть, люди не смогли убраться на могилах у родственников, позор!» — воскликнул автор поста.

По итогу тело доставили на другой берег, однако вопрос о временной переправе остался. Ее, по словам сельчан, обычно делают каждый год.

Глава Седельниковского района Владимир Жилин прокомментировал этот пост. По его информации, временная переправа была построена и в этом году, но в период с апреля по май ее повредило половодье. В июне восстановить конструкцию можно было, но из-за обильных дождей уровень воды в Шайтанке повысился вновь.

По этой причине местные жители не смогли попасть на кладбище и убраться на могилках своих родственников. Глава муниципалитета сказал, что переправу уже восстановили.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Великая Отечественная война#Ветеран#Новости#Похороны#Жалоба
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