Ютился на лодке. В Омской области тело ветерана чуть не выпало из гроба в реку

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Жители Омской области рассказали о том, как проходило захоронение ветерана Великой Отечественной войны в Седельниковском районе. Их возмутило отсутствие временной переправы через реку Шайтанка.
Жалоба появилась в паблике «Инцидент Омск». Жители села Новоуйка сняли на видео процесс транспортировки гроба и ритуальных принадлежностей. Для это использовались небольшое судно и мотороллер с прицепом. Перевозка покойного через реку могла окончиться плохо, так как был риск опрокидывания гроба.
«Разве наши и деды и прадеды заслужили, чтоб их так провожали в последний путь? Да и в целом на кладбище не попасть, люди не смогли убраться на могилах у родственников, позор!» — воскликнул автор поста.
По итогу тело доставили на другой берег, однако вопрос о временной переправе остался. Ее, по словам сельчан, обычно делают каждый год.
Глава Седельниковского района Владимир Жилин прокомментировал этот пост. По его информации, временная переправа была построена и в этом году, но в период с апреля по май ее повредило половодье. В июне восстановить конструкцию можно было, но из-за обильных дождей уровень воды в Шайтанке повысился вновь.
По этой причине местные жители не смогли попасть на кладбище и убраться на могилках своих родственников. Глава муниципалитета сказал, что переправу уже восстановили.