Ютился на лодке. В Омской области тело ветерана чуть не выпало из гроба в реку

Глава Седельниковского района Владимир Жилин прокомментировал этот пост. По его информации, временная переправа была построена и в этом году, но в период с апреля по май ее повредило половодье. В июне восстановить конструкцию можно было, но из-за обильных дождей уровень воды в Шайтанке повысился вновь.