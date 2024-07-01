Бил по голове и в шею. Омич без причины истыкал работника магазина разбитой бутылкой

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Сегодня днем, 1 июля, в одном из продовольственных магазинов Омска случилось нападение на продавца. Это произошло на улице Молодова. Пострадавшим оказался 46-летний мужчина.
В СУ СК РФ по Омской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Нападавшим был 27-летний покупатель. Примерно в 14:00 он без причины накинулся на кладовщика.
Парень начал бить его по голове консервами и разбитой бутылкой, в том числе в шею. Продавщица вызвала охрану, которая остановила агрессора. В региональной прокуратуре сообщили, что он был в неадекватном состоянии.
Известно, что пострадавший находится в реанимации. Правоохранительные органы будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.