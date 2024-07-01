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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

иллюстрация

Бил по голове и в шею. Омич без причины истыкал работника магазина разбитой бутылкой

1 июля 2024, 14:54
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омич без причины истыкал работника магазина разбитой бутылкой

Пострадавший находится в реанимации, а агрессора в неадекватном состоянии задержали сотрудники ЧОП.

Сегодня днем, 1 июля, в одном из продовольственных магазинов Омска случилось нападение на продавца. Это произошло на улице Молодова. Пострадавшим оказался 46-летний мужчина.

В СУ СК РФ по Омской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Нападавшим был 27-летний покупатель. Примерно в 14:00 он без причины накинулся на кладовщика.

Фото: прокуратура Омской области

Парень начал бить его по голове консервами и разбитой бутылкой, в том числе в шею. Продавщица вызвала охрану, которая остановила агрессора. В региональной прокуратуре сообщили, что он был в неадекватном состоянии.

Известно, что пострадавший находится в реанимации. Правоохранительные органы будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Магазин#Уголовное дело#Нападение#Новости#Покушение на убийство#СУ СКР Омской области
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