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Modified Сегодня, 09:54

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В Омске вынесли приговор мужчине, который убил собаку и хотел ее съесть

Омский суд вынес приговор живодеру, который убил собаку, чтобы ее съесть

4 июня 2024, 09:54
Фото: 1MI

В Омске вынесли приговор мужчине, который убил собаку и хотел ее съесть

В Омске мировой судья вынес приговор по делу 33-летнего живодера, который убил бродячую собаку и хотел ее съесть.

Мировой судья в Кировском судебном районе вынес приговор по уголовному делу 33-летнего омича. Он признан виновным в жестокой расправе над животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

Установлено, что днем 4 февраля мужчина был в гостях в частном доме и выпивал алкоголь. В какой-то момент во двор строения забежала бродячая собака, обвиняемый решил убить ее. Позже свое поведение он объяснил тем, что захотел съесть животное. Омич несколько раз ударил пса о поверхность земли, а после начал бить его топором и ножом.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде 250 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Убийство#Приговор#Животные#Новости#Живодеры#Животное#Гибель животных#Убийца#Жестокое убийство
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