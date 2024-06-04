Омский суд вынес приговор живодеру, который убил собаку, чтобы ее съесть

Установлено, что днем 4 февраля мужчина был в гостях в частном доме и выпивал алкоголь. В какой-то момент во двор строения забежала бродячая собака, обвиняемый решил убить ее. Позже свое поведение он объяснил тем, что захотел съесть животное. Омич несколько раз ударил пса о поверхность земли, а после начал бить его топором и ножом.