Омский суд вынес приговор живодеру, который убил собаку, чтобы ее съесть

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Мировой судья в Кировском судебном районе вынес приговор по уголовному делу 33-летнего омича. Он признан виновным в жестокой расправе над животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ).
Установлено, что днем 4 февраля мужчина был в гостях в частном доме и выпивал алкоголь. В какой-то момент во двор строения забежала бродячая собака, обвиняемый решил убить ее. Позже свое поведение он объяснил тем, что захотел съесть животное. Омич несколько раз ударил пса о поверхность земли, а после начал бить его топором и ножом.
В результате суд назначил мужчине наказание в виде 250 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.