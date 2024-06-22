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Updated Сегодня, 06:30

иллюстрация

Будет огонь. Названы сроки строительства первого крематория для омичей

22 июня 2024, 06:00
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Названы сроки строительства первого крематория для омичей

По словам представителя инвестора, стройка застопорилась из-за бюрократических нюансов.

Учреждение появится в Надеждинском сельском поселении на территории Омского района. Крематорий строит столичная компания с символическим названием «Помощь».

Учредитель юридической фирмы «Норд Стар и партнеры» Юрий Карючин рассказал, что из-за составления разрешительной документации пришлось немного повременить с работами. Однако теперь можно сказать, что проект готов к реализации, несмотря на то, что пакет документов еще оформляют.

Необходимое оборудование уже доставили в Омск. Пока что оно находится на складе. По словам учредителя юрфирмы, договоры проработаны, авансы оплачены. На этом этапе компания еще занимается проработкой санитарно-защитной зоны. Конечно, хотелось раньше стартовать со строительством, но «планы разбились о быт», сказал Карючин «Омск-Информу».

По предварительным данным, крематорий в Омской области может появиться уже этой зимой. Заключение будет готово примерно через месяц, сказал представитель инвестора. В планах начать строительство летом, но «пока не стоит загадывать», добавил Карючин.

Появится крематорий на участке площадью 8365 кв. м. Землю под крематорий москвичи арендуют. Срок аренды составляет пять лет с ежемесячным платежом 296,5 тыс рублей. В сам проект строительства крематория вложено больше 200 млн рублей.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Строительство#Новости#Крематорий#Похороны#Кремация
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