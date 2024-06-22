Будет огонь. Названы сроки строительства первого крематория для омичей

Необходимое оборудование уже доставили в Омск. Пока что оно находится на складе. По словам учредителя юрфирмы, договоры проработаны, авансы оплачены. На этом этапе компания еще занимается проработкой санитарно-защитной зоны. Конечно, хотелось раньше стартовать со строительством, но «планы разбились о быт», сказал Карючин «Омск-Информу».