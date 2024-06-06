«Газпром нефть» расширила сотрудничество с колледжами Омской области

Кроме того, постоянное сотрудничество образовательных учреждений и ОНПЗ позволяет организовать «бесшовный» переход на работу и усилить подготовку будущих профессионалов отрасли. К слову, на Омском НПЗ для молодых кадров работает специальная программа «Три рубежа», в рамках которой молодой специалист может адаптироваться в коллективе и на новом месте работы, познакомится с корпоративной культурой и ценностями, изучить все особенности специальности и сформировать свое видение карьеры.