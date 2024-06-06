«Газпром нефть» расширила сотрудничество с колледжами Омской области

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
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Updated Сегодня, 12:27
Кроме заявленных преимуществ, как было объявлено в рамках Петербургского международного экономического форума, учебные заведения также получат финансирование в рамках системы «Лига колледжей», созданной «Газпром нефтью» для развития рабочих профессий и привлечения молодых специалистов в нефтяную отрасль.
«Мы создали систему „Лига колледжей“ для объединения экспертизы в области подготовки кадров по рабочим специальностям. Благодаря сотрудничеству мы формируем новые требования к специальностям и развиваем экспертизу преподавательского состава колледжей-партнеров. Такой подход позволит объединить усилия и максимально адаптировать обучающие программы под современные требования, формируя эффективное партнерство между бизнесом, образованием и государственными институтами», — рассказал Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти»
В Омской области поддержку компании получат сразу два учебных заведения: Омский промышленно-экономический колледж и Сибирский казачий институт технологий и управления. Сотрудничество компании и учебных заведений необходимо для усиления подготовки профильных специалистов Омского нефтеперерабатывающего завода и завода смазочных материалов — крупных производственных площадок «Газпром нефти».
«Газпромнефть-СМ» максимально заинтересована в привлечении молодых компетентных сотрудников. В этом нам помогает эффективное сотрудничество с ведущими учебными заведениями. Мы дополняем процесс обучения практикоориентированными элементами, знакомим ребят с высокотехнологичными производствами. А после трудоустройства — предлагаем широкие возможности для профессионального роста: образовательные курсы, карьерное консультирование, участие в различных проектах, конкурсах и конференциях», — сообщил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
К тому же эти предприятия оказывают активную поддержку образовательных учреждений: например, развивают программы стажировок, открывают экспертные центры, становятся организаторами конкурсов и научно-технологических конференций.
«Считаем работу со студентами, в первую очередь, учащимися колледжей, стратегически важной. Омский НПЗ заинтересован в притоке молодых амбициозных специалистов с высоким уровнем мотивации и образования. Желание профессионально развиваться в сфере нефтепереработки мы формируем на практическом обучении на предприятии», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — Омский НПЗ» Олег Белявский.
Кроме того, постоянное сотрудничество образовательных учреждений и ОНПЗ позволяет организовать «бесшовный» переход на работу и усилить подготовку будущих профессионалов отрасли. К слову, на Омском НПЗ для молодых кадров работает специальная программа «Три рубежа», в рамках которой молодой специалист может адаптироваться в коллективе и на новом месте работы, познакомится с корпоративной культурой и ценностями, изучить все особенности специальности и сформировать свое видение карьеры.
Также ОНПЗ проводит и специальные, мотивационные мероприятия — например, ежегодный конкурс «Лучший по профессии», побуждающий молодых специалистов продолжать свое развитие в профессиональном мастерстве.