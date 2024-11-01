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2024
Хоккеисты «Авангарда» познакомились с инновациями Омского НПЗ
Хоккеисты из «Авангарда» посетили Омский нефтеперерабатывающий завод. Игроки узнали о современных технологиях в области переработки нефти.
1 ноября, 09:10
«Газпром нефть» инвестировала в развитие российских колледжей больше 250 млн рублей
3 октября, 13:05
«Газпромнефть-СМ» расширила сотрудничество с отраслевыми вузами в Омской области
26 сентября, 07:00
«Газпром нефть» готова поддержать новые социальные проекты омичей
16 сентября, 07:00
«Газпромнефть-СМ» внедряет новые форматы обучения профессионалов нефтепереработки
В рамках двухлетнего профориентационного проекта омские студенты смогли освоить производственные процессы и технологию выпуска смазочных материалов.
2 августа, 06:58
Специалисты «Газпромнефть-СМ» принимают экзамены в вузах и колледжах Омска
В состав аттестационных комиссий, принимающих экзамены в профильных учебных заведениях, вошли сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы».
25 июня, 07:05
Омская область, ГК «Титан» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве
Трехстороннее соглашение направлено на партнерство в реализации инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Флагман».
6 июня, 13:43
Ребята из омских сел благодаря ОНПЗ состязались в региональном первенстве по хоккею
Омский НПЗ второй год поддерживает проект «Хоккей для всех». Финальный матч прошел 3 мая в академии «Авангард». Команда «Крылья Сибири» одержала победу в напряженной борьбе и получила кубок «Родных городов».
7 мая, 11:25
«Газпромнефть-СМ» развивает партнерство с предприятиями Мордовии
26 апреля, 07:25
За три года прирост инвестиций в экономику Омска составил 130 млрд рублей
29 февраля, 10:41
2023
Хоценко рассказал о планах по созданию в Омске системы подготовки ИТ-специалистов
6 декабря 2023, 06:38
Хоценко обсудил планы партнерства с крупным холдингом «Русклимат»
Губернатор и председатель совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко рассмотрели вопросы реализации проектов компании в регионе.
22 ноября 2023, 11:45
Хоценко и Владимиров открыли конференцию в честь 100-летнего юбилея Сергея Манякина
Омская делегация приняла участие в конференции по обмену лучшими практиками в Ставропольском крае.
24 октября 2023, 15:12
Соглашения подписаны. С кем Омская область будет сотрудничать после ПМЭФ-2023
18 июня 2023, 04:00
Александр Бурков выступит на конференции по сотрудничеству в Таджикистане
2 марта 2023, 06:29

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