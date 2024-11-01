Партнерство

Ребята из омских сел благодаря ОНПЗ состязались в региональном первенстве по хоккею

Омский НПЗ второй год поддерживает проект «Хоккей для всех». Финальный матч прошел 3 мая в академии «Авангард». Команда «Крылья Сибири» одержала победу в напряженной борьбе и получила кубок «Родных городов».