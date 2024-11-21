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Рынок труда

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«Алло, мы ищем таланты»: какие творческие профессии готовы предложить омичам
По итогам III квартал 2024 года рынок труда в креативных индустриях стремительно растет, в особенности в сфере видеопроизводства и звукового оформления.
21 ноября, 03:16
В Омске колледжи совместно с ОНПЗ будут готовить кадры для нефтепереработки
31 октября, 11:00
В среднем 147 тысяч. Омичей зовут работать водителями троллейбусов и автобусов
На рынке водителей много свободных вакансий. Работникам предлагают довольно высокие зарплаты.
28 октября, 07:38
Сварщики, слесари, машинисты: в Омске назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч
22 октября, 09:43
В Омской области массово не хватает специалистов: кто в дефиците
3 октября, 10:09
Депутат Смолин ответил на идею Мединского сократить обучение в школах и вузах
25 сентября, 03:21
Российский индекс RSBI показал снижение деловой активности среднего и малого бизнеса
26 августа, 05:13
Омский НПЗ поддержал пополнение кадрового резерва IT-специалистов Омской области
14 августа, 10:05
Вместо узбеков и таджиков теперь индусы: как изменится рынок трудовых мигрантов
24 июля, 11:41
Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: мультидисциплинарные специалисты — будущее рынка труда
Анатолий Скоромец рассказал об опыте работы компании с молодежью, назвал самые востребованные специальности в отрасли и дал советы начинающим сотрудникам.
1 июля, 07:55
Специалисты «Газпромнефть-СМ» принимают экзамены в вузах и колледжах Омска
В состав аттестационных комиссий, принимающих экзамены в профильных учебных заведениях, вошли сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы».
25 июня, 07:05
От фотографа до репетитора. Топ-3 способа, как заработать студенту летом
Лето — время, когда студент может не только отдохнуть, но и заработать. Расскажем о доступных способах заработка, не требующих официального трудоустройства.
20 июня, 10:08
В прошлом году 30 тысяч омичей нашли новую работу, половина из них — в «оборонке»
20 июня, 04:59
Средняя предлагаемая зарплата в Омске за год выросла на треть
10 июня, 06:22
Виталий Хоценко сообщил о запуске в Омске завода по производству решетчатого настила
Как отметил губернатор Омской области, необходимые бумаги уже подписали на полях ПМЭФ-2024.
5 июня, 10:21
73 место в рейтинге. Омичам рассказали об уровне безработицы в регионе
1 апреля, 03:22
Время — деньги. Тарификация такси в Омске кардинально изменится
4 февраля, 09:25
2023
Количество вакансий выросло на треть. Каких специалистов ищут омские работодатели
5 декабря 2023, 02:19
Предпраздничная суета. Перед Новым годом в Омске вырос спрос на упаковщиков подарков
22 ноября 2023, 03:47
Количество вакансий за год выросло на треть. Каких специалистов не хватает в Омске
В настоящее время 29% от общего объема вакансий — это предложения для рабочего персонала.
13 ноября 2023, 03:17

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