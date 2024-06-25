Собирал валежник. В омском селе от упавшего от ветра дерева погиб 14-летний подросток

Оказалось, что во время заготовки валежника 14-летний подросток получил травму головы, когда на него упало дерево. От этой травмы он скончался на месте. После этого следователь Большереченского отдела завел уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.