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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

иллюстрация

Собирал валежник. В омском селе от упавшего от ветра дерева погиб 14-летний подросток

25 июня 2024, 08:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области завели дело из-за гибели подростка от упавшего от ветра дерева

Накануне в Большереченском районе из-за сильного порыва ветра на мальчика упало дерево. В этот момент рядом с ним находились его старший брат и односельчанин. После этого случая было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В региональной прокуратуре рассказали, что вчера около двух часов дня в лесу, в восьми километрах к югу от дороги между деревней М-Каиркуль и селом Шипицино в Большереченском районе, произошел несчастный случай.

Оказалось, что во время заготовки валежника 14-летний подросток получил травму головы, когда на него упало дерево. От этой травмы он скончался на месте. После этого следователь Большереченского отдела завел уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

В омском следкоме уточнили, что родители мальчика, воспитывающие девять детей, имеют положительную репутацию. В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания детей в этой семье, а также работа профилактических служб.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела.

Напомним, что в прошедшую субботу в районе села Ермиловка трагически погиб подросток. Он купался в неположенном месте и утонул. Его друзья пытались спасти его, но безуспешно. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего студента техникума в результате несчастного случая.

Далеко отплыл. В Омской области завели дело из-за гибели 17-летнего студента в Иртыше
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