Собирал валежник. В омском селе от упавшего от ветра дерева погиб 14-летний подросток

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:22
В региональной прокуратуре рассказали, что вчера около двух часов дня в лесу, в восьми километрах к югу от дороги между деревней М-Каиркуль и селом Шипицино в Большереченском районе, произошел несчастный случай.
Оказалось, что во время заготовки валежника 14-летний подросток получил травму головы, когда на него упало дерево. От этой травмы он скончался на месте. После этого следователь Большереченского отдела завел уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
В омском следкоме уточнили, что родители мальчика, воспитывающие девять детей, имеют положительную репутацию. В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания детей в этой семье, а также работа профилактических служб.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела.
Напомним, что в прошедшую субботу в районе села Ермиловка трагически погиб подросток. Он купался в неположенном месте и утонул. Его друзья пытались спасти его, но безуспешно. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего студента техникума в результате несчастного случая.