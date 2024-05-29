Может рухнуть. В Омске через суд пытаются расселить аварийный дом на ул. Энергетиков

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Как сообщили в региональной прокуратуре, техническое состояние дома № 29а по улице Энергетиков признано аварийным. Были обнаружены повреждения и деформации конструктивных элементов здания, которые указывают на то, что его несущая способность исчерпана и существует опасность обрушения.
Проверка выявила, что около сотни жильцов не могут дождаться переселения. Хотя их жизни и здоровью грозит опасность, городская администрация не принимает необходимых мер.
В результате по инициативе прокуратуры Советского округа Центральный районный суд вынес решение о срочном расселении жителей этого дома. За исполнением решения суда будет следить прокуратура.
Ранее Город55 рассказывал об обрушении кровли в доме № 47 «А» по улице Магистральной. Мэр города Сергей Шелест незамедлительно выехал на место происшествия, чтобы оценить ситуацию лично.
Оказалось, что в одной из квартир дома от оконного проема откололся кусок штукатурки, но никто из жильцов не пострадал. Несмотря на это, здание было признано аварийным и ожидает расселения. В ближайшее время будет проведено инструментальное исследование состояния дома.