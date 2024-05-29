Может рухнуть. В Омске через суд пытаются расселить аварийный дом на ул. Энергетиков

Оказалось, что в одной из квартир дома от оконного проема откололся кусок штукатурки, но никто из жильцов не пострадал. Несмотря на это, здание было признано аварийным и ожидает расселения. В ближайшее время будет проведено инструментальное исследование состояния дома.