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аварийный дом на улице Энергетиков

Может рухнуть. В Омске через суд пытаются расселить аварийный дом на ул. Энергетиков

29 мая 2024, 05:31
Фото: Прокуратура Омской обалсти
аварийный дом на улице Энергетиков

В Омске через суд пытаются добиться расселения аварийного дома на Энергетиков

По данным прокуратуры, дом № 29а на улице Энергетиков признан аварийным и подлежит сносу. В нем обнаружены повреждения и деформации, которые указывают на исчерпание несущей способности здания и опасность обрушения. Около 100 жильцов ждут расселения.

Как сообщили в региональной прокуратуре, техническое состояние дома № 29а по улице Энергетиков признано аварийным. Были обнаружены повреждения и деформации конструктивных элементов здания, которые указывают на то, что его несущая способность исчерпана и существует опасность обрушения.

Проверка выявила, что около сотни жильцов не могут дождаться переселения. Хотя их жизни и здоровью грозит опасность, городская администрация не принимает необходимых мер.

В результате по инициативе прокуратуры Советского округа Центральный районный суд вынес решение о срочном расселении жителей этого дома. За исполнением решения суда будет следить прокуратура.

Ранее Город55 рассказывал об обрушении кровли в доме № 47 «А» по улице Магистральной. Мэр города Сергей Шелест незамедлительно выехал на место происшествия, чтобы оценить ситуацию лично.

Оказалось, что в одной из квартир дома от оконного проема откололся кусок штукатурки, но никто из жильцов не пострадал. Несмотря на это, здание было признано аварийным и ожидает расселения. В ближайшее время будет проведено инструментальное исследование состояния дома.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Новости#Аварийный дом#Расселение#Жилищное законодательство
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