Вырубка 190 деревьев, продолжение сезона «тазиков» и выпавший град. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Новость №1. На «главных» магистралях Омска хотят срубить около 190 засохших деревьев
Как стало известно Городу55, на улицах Конева, Лукашевича в Кировском округе и Иртышской набережной и 25 лет Октября в Ленинском округе планируют срубить сухостойные и аварийные деревья. Заявку на снос подало УДХБ, формирующее список на основе обращений омичей. Вопрос о вырубке деревьев обсудили на заседании «зеленой комиссии» еще 19 июня. «Зеленая комиссия» пока решила отложить согласование вырубки деревьев по указанным адресам. Сотрудники администрации с агрономами посетят каждое из этих мест, чтобы оценить состояние деревьев. Если они не восстановятся после зимы, то чиновники решат, что можно посадить вместо них.
Новость №2. Омичам рассказали, как узнать, когда в их доме отключат воду
С 21 мая в Омске начался сезон отключения горячего водоснабжения. Всего без горячей воды останутся 778 домов, включая школы и детские сады. Отключения проходят поэтапно и закончатся в августе. Следующие запланированы — с 19 июня по 2 июля, с 25 июня по 8 июля, с 11 по 24 июля, с 30 июля по 12 августа и с 5 по 12 августа. Отметим, что на официальном сайте «Омск РТС» появился специальный виджет, позволяющий узнать график отключения горячей воды в каждом доме.
Новость №3. Омичи в соцсетях делятся впечатлениями и фото после мощного ливня с градом
Сегодня вечером в городе и области прошли сильные дожди и град. Омичи активно делятся фото и видео в соцсетях, запечатлевшими это погодное явление. В паблике «Инцидент Омск» рассказали, что град повредил машины на Черлакском тракте. На улице Дмитриева крупная ветка упала с дерева прямо на авто. Также омичи показали фото жуткого неба, которое они наблюдали накануне в Называевске. Далее в паблике «Аварийный Омск» опубликовали фото и видео с градом, выпавшим в микрорайоне Московка. Омичи отметили, что градинки были похожи на пельмени. Кроме того, наши читатели прислали фотографии града, выпавшего в селе Усть-Заостровка. Его размер сопоставим с размером камня.