Вырубка 190 деревьев, продолжение сезона «тазиков» и выпавший град. Омск сегодня

Сегодня вечером в городе и области прошли сильные дожди и град. Омичи активно делятся фото и видео в соцсетях, запечатлевшими это погодное явление. В паблике «Инцидент Омск» рассказали, что град повредил машины на Черлакском тракте. На улице Дмитриева крупная ветка упала с дерева прямо на авто. Также омичи показали фото жуткого неба, которое они наблюдали накануне в Называевске. Далее в паблике «Аварийный Омск» опубликовали фото и видео с градом, выпавшим в микрорайоне Московка. Омичи отметили, что градинки были похожи на пельмени. Кроме того, наши читатели прислали фотографии града, выпавшего в селе Усть-Заостровка. Его размер сопоставим с размером камня.