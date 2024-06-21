gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

иллюстрация

Вырубка 190 деревьев, продолжение сезона «тазиков» и выпавший град. Омск сегодня

21 июня 2024, 14:33
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На «главных» магистралях Омска хотят срубить около 190 засохших деревьев

Как стало известно Городу55, на улицах Конева, Лукашевича в Кировском округе и Иртышской набережной и 25 лет Октября в Ленинском округе планируют срубить сухостойные и аварийные деревья. Заявку на снос подало УДХБ, формирующее список на основе обращений омичей. Вопрос о вырубке деревьев обсудили на заседании «зеленой комиссии» еще 19 июня. «Зеленая комиссия» пока решила отложить согласование вырубки деревьев по указанным адресам. Сотрудники администрации с агрономами посетят каждое из этих мест, чтобы оценить состояние деревьев. Если они не восстановятся после зимы, то чиновники решат, что можно посадить вместо них.

«Истерики будет куча». На главных магистралях Омска хотят срубить засохшие деревья
Узнать подробнее

Новость №2. Омичам рассказали, как узнать, когда в их доме отключат воду

С 21 мая в Омске начался сезон отключения горячего водоснабжения. Всего без горячей воды останутся 778 домов, включая школы и детские сады. Отключения проходят поэтапно и закончатся в августе. Следующие запланированы — с 19 июня по 2 июля, с 25 июня по 8 июля, с 11 по 24 июля, с 30 июля по 12 августа и с 5 по 12 августа. Отметим, что на официальном сайте «Омск РТС» появился специальный виджет, позволяющий узнать график отключения горячей воды в каждом доме.

Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
Узнать подробнее

Новость №3. Омичи в соцсетях делятся впечатлениями и фото после мощного ливня с градом

Сегодня вечером в городе и области прошли сильные дожди и град. Омичи активно делятся фото и видео в соцсетях, запечатлевшими это погодное явление. В паблике «Инцидент Омск» рассказали, что град повредил машины на Черлакском тракте. На улице Дмитриева крупная ветка упала с дерева прямо на авто. Также омичи показали фото жуткого неба, которое они наблюдали накануне в Называевске. Далее в паблике «Аварийный Омск» опубликовали фото и видео с градом, выпавшим в микрорайоне Московка. Омичи отметили, что градинки были похожи на пельмени. Кроме того, наши читатели прислали фотографии града, выпавшего в селе Усть-Заостровка. Его размер сопоставим с размером камня.

«Это не град. Это какие-то пельмени». Омичи делятся фото после мощного ливня с градом
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Погода#Омск#Омская область#Социальные сети#Вырубка деревьев#Новости#Итоги дня#Град#Тазики#Сезон отключения горячей воды
Подпишитесь
«Истерики будет куча». На главных магистралях Омска хотят срубить засохшие деревья
Сегодня, 09:06
В правительстве Омской области появится новый куратор внутренней политики
Сегодня, 10:33
По соседству с действующим. «Догме» одобрили проект детсада для омского ЖК «Снегири»
Сегодня, 07:02
Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
Сегодня, 08:27
Плюс 49 копеек. Омичей предупредили о повышении минимального взноса за капремонт
Сегодня, 11:50
Духота, ливни и град. Омичам рассказали, какой погоды ожидать на предстоящих выходных
Сегодня, 12:49