«Истерики будет куча». На главных магистралях Омска хотят срубить засохшие деревья

В итоге «зеленая комиссия» пока решила повременить с согласованием вырубки по этим адресам. Сотрудники администрации вместе с агрономами лично посетят каждое из упомянутых выше мест и посмотрят, в насколько плохом состоянии находятся деревья. При этом они не исключают, что деревья еще могут отойти после зимы, если же нет — чиновники подумают, что можно посадить взамен.