«Истерики будет куча». На главных магистралях Омска хотят срубить засохшие деревья

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Городу55 стало известно, что на четырех важных магистралях Омска планируют срубить сухостойные и аварийные деревья. Речь идет об улицах Конева, Лукашевича в Кировском округе и Иртышской набережной и 25 лет Октября в Ленинском округе.
Вопрос о согласовании вырубки деревьев рассматривали на заседании «зеленой комиссии» 19 июня, однако с принятием решения в этот раз не стали торопиться. Заявку на снос оставило УДХБ, которое традиционно формирует список на основе обращений и жалоб омичей.
Вдоль дублера Лукашевича планировали срубить 43 сухостойных сосны, на Конева — 71 сухостойное дерево (20 сосен и 51 береза), вдоль Иртышской набережной, на участке от Марченко до Ленинградской площади, — 53 аварийных дерева (5 ив, 20 берез, 19 елей, 1 лиственница, 8 сосен), вдоль 25 лет Октября — 22 аварийных дерева (17 берез и 5 сосен).
«Истерики будет куча, причем со всех сторон», — прокомментировал глава Ленинского округа Дмитрий Зярко.
А начальник отдела озеленения департамента городского хозяйства Екатерина Чешегорова назвала сложившуюся ситуацию двоякой:
«Много очень жалоб и обращений, потому что деревья стоят сухие, мы якобы ничего не делаем, плохо работаем, не поливаем. И тут же мы вроде ждем, что деревья отойдут».
В итоге «зеленая комиссия» пока решила повременить с согласованием вырубки по этим адресам. Сотрудники администрации вместе с агрономами лично посетят каждое из упомянутых выше мест и посмотрят, в насколько плохом состоянии находятся деревья. При этом они не исключают, что деревья еще могут отойти после зимы, если же нет — чиновники подумают, что можно посадить взамен.