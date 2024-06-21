После концерта в парке Вокруг света омичей развезут по домам шесть автобусов

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Сегодня, 21 июня, в парке развлечений Вокруг света на Зеленом острове пройдет музыкальный фестиваль «Лето „Вокруг света“» (0+), в рамках него для омичей выступит певица Миа Бойка.
После окончания концерта на остановке «Городок водников» гостей парка будут ждать шесть автобусов большого класса, они поедут в разные районы города:
В администрации Омска отметили, что оплата за проезд будет проходить по городскому тарифу, автобусы отправятся от остановки не ранее 21:30 часов.