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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Омичей развезут по домам шесть автобусов после концерта в парке Вокруг света

После концерта в парке Вокруг света омичей развезут по домам шесть автобусов

21 июня 2024, 03:05
Фото: gorod55.ru

Омичей развезут по домам шесть автобусов после концерта в парке Вокруг света

Сегодня на сцене парка Вокруг света для омичей выступит певица Миа Бойка, после окончания концерта гостей парка развезут по домам шесть автобусов большого класса.

Сегодня, 21 июня, в парке развлечений Вокруг света на Зеленом острове пройдет музыкальный фестиваль «Лето „Вокруг света“» (0+), в рамках него для омичей выступит певица Миа Бойка.

После окончания концерта на остановке «Городок водников» гостей парка будут ждать шесть автобусов большого класса, они поедут в разные районы города:

  • №14, 33 в направлении городка Нефтяников;
  • №45 в направлении микрорайона «Ясная Поляна» через Ленинградский мост;
  • №24 в направлении Солнечного через мост 60-летия Победы;
  • №94 в направлении микрорайона «Первокирпичный».
  • №95 в направлении микрорайона «Московка-2».

В администрации Омска отметили, что оплата за проезд будет проходить по городскому тарифу, автобусы отправятся от остановки не ранее 21:30 часов.

Уже на следующей неделе. В омском парке пройдет бесплатный концерт певицы MIA BOYKA
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