Уже на следующей неделе. В омском парке пройдет бесплатный концерт певицы MIA BOYKA

Певица Миа Бойка стала известной благодаря таким песням, как «Ананас Адидас», «Гагарин», «Пикачу» (дуэт с Егором Шипом) и «Танцы под дождем» (совместно с Ваней Дмитриенко). Среди ее новых хитов — «Богатырская» и дуэты с Михаилом Шуфутинским и Лешей Свиком.