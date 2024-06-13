Уже на следующей неделе. В омском парке пройдет бесплатный концерт певицы MIA BOYKA

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В следующую пятницу в парке «Вокруг света» для омичей выступит популярная певица Миа Бойка (MIA BOYKA). Концерт пройдет в рамках семейного музыкального фестиваля «Лето „Вокруг света“» (0+). Об этом объявили вчера со сцены Зеленого острова.
Певица Миа Бойка стала известной благодаря таким песням, как «Ананас Адидас», «Гагарин», «Пикачу» (дуэт с Егором Шипом) и «Танцы под дождем» (совместно с Ваней Дмитриенко). Среди ее новых хитов — «Богатырская» и дуэты с Михаилом Шуфутинским и Лешей Свиком.
Уточним, что другие концерты фестиваля запланированы на 6, 19 июля, 3, 17 и 31 августа, а также 2 сентября.
Напомним, что вчера в честь Дня России в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоялся концерт. На сцене выступила группа «Белый орел». Также для омичей выступила популярная кавер-группа «НАЗАРЕ».