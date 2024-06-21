gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

иллюстрация

Плюс 49 копеек. Омичей предупредили о повышении минимального взноса за капремонт

21 июня 2024, 11:50
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичам рассказали, когда и насколько увеличат минимальный взнос за капремонт

21 июня региональное Правительство утвердило новые минимальные размеры взноса за капремонт жилья. В 2025 году размер взноса составит 12,76 руб (+49 копеек). В 2026 году размер взноса увеличится еще на 51 копейку и составит 13,27 руб за квадратный метр.

Сегодня Правительство Омской области опубликовало распоряжение об установлении минимальных размеров взноса за капитальный ремонт на 2025–2026 годы.

Согласно документу, со следующего года собственники жилья будут платить 12,76 руб за каждый квадратный метр, в то время как в этом году минимальный размер взноса составляет 12,27 руб за квадратный метр. Таким образом, со следующего года взнос увеличится на 49 копеек. При этом, в 2024 году плату уже повысили на 43 копейки.

В 2026 году минимальный размер взноса за капитальный ремонт составит 13,27 руб за квадратный метр, что на 51 копейку больше, чем в 2025 году.

Напомним, что ранее омичам пересчитали плату за электроэнергию из-за нарушений ОЭК. Региональная прокуратура организовала проверку после жалоб жителей в соцсетях и нашла ряд серьезных нарушений. После этого руководителю ОЭК внесли представление и обязали устранить нарушения. В результате компания сделала перерасчет по 325 лицевым счетам на сумму более 1,2 млн рублей.

Коммунальные тарифы в Омске выросли за 9 лет более чем в полтора раза
Узнать подробнее
Читайте также:
Ценовая турбулентность. Омичей предупредили о снижении цен на новостройкиУкрали 56 млн. В Омске глав двух стройфирм осудят за мошенничество на капремонте домаУспеть за 1,5 года. В Омске ищут подрядчика для капремонта бывшего роддома №5
#Общество#ЖКХ#Капремонт жилья#Омск#Омская область#Капремонт#Цены#Жилье#Новости#Распоряжение#Правительство области#Платежи
Подпишитесь
«Истерики будет куча». На главных магистралях Омска хотят срубить засохшие деревья
Сегодня, 09:06
В правительстве Омской области появится новый куратор внутренней политики
Сегодня, 10:33
По соседству с действующим. «Догме» одобрили проект детсада для омского ЖК «Снегири»
Сегодня, 07:02
Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
Сегодня, 08:27
Духота, ливни и град. Омичам рассказали, какой погоды ожидать на предстоящих выходных
Сегодня, 12:49