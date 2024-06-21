Плюс 49 копеек. Омичей предупредили о повышении минимального взноса за капремонт

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Сегодня Правительство Омской области опубликовало распоряжение об установлении минимальных размеров взноса за капитальный ремонт на 2025–2026 годы.
Согласно документу, со следующего года собственники жилья будут платить 12,76 руб за каждый квадратный метр, в то время как в этом году минимальный размер взноса составляет 12,27 руб за квадратный метр. Таким образом, со следующего года взнос увеличится на 49 копеек. При этом, в 2024 году плату уже повысили на 43 копейки.
В 2026 году минимальный размер взноса за капитальный ремонт составит 13,27 руб за квадратный метр, что на 51 копейку больше, чем в 2025 году.
Напомним, что ранее омичам пересчитали плату за электроэнергию из-за нарушений ОЭК. Региональная прокуратура организовала проверку после жалоб жителей в соцсетях и нашла ряд серьезных нарушений. После этого руководителю ОЭК внесли представление и обязали устранить нарушения. В результате компания сделала перерасчет по 325 лицевым счетам на сумму более 1,2 млн рублей.