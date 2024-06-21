Плюс 49 копеек. Омичей предупредили о повышении минимального взноса за капремонт

Согласно документу, со следующего года собственники жилья будут платить 12,76 руб за каждый квадратный метр, в то время как в этом году минимальный размер взноса составляет 12,27 руб за квадратный метр. Таким образом, со следующего года взнос увеличится на 49 копеек. При этом, в 2024 году плату уже повысили на 43 копейки.