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Капремонт жилья

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2024
Разрешили. У омичей будут на время забирать деньги на капремонт других домов
Депутаты согласились внести поправки в закон, но допсредств на их введение не потребуется.
11 июля, 10:59
Плюс 49 копеек. Омичей предупредили о повышении минимального взноса за капремонт
21 июня, 11:50
2023
В Омске капитально отремонтировали фасад семидесятилетнего многоквартирного дома
В ходе работ у дома восстановили балконные плиты, поменяли окна в подъездах и установили козырьки над входами.
28 декабря 2023, 11:26
В Омске по фасаду трехэтажки прошлого века из окна начал струиться водопад
В горадминистрации отреагировали на эту ситуацию.
25 июля 2023, 07:29
10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов
30 мая 2023, 07:54
Омский следком начал проверку по факту невыполнения капремонта дома на Ишимской
Дом не ремонтируют уже 10 лет.
24 мая 2023, 13:17
Омичам рассказали, почему в доме на Космическом проспекте обвалилась часть стены
22 мая 2023, 11:11
1,2 млрд рублей задолженности. Сколько омичи должны платить за капремонт в 2023 году
18 апреля 2023, 06:00
В омском фонде капремонта опубликовали список ремонтируемых в 2023 году домов
7 февраля 2023, 11:15
2021
Вынужденная мера. Глава Омской области объяснил повышение платы за капремонт
24 ноября 2021, 06:11

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