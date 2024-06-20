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Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Омичам пересчитали плату за электричество из-за нарушений ОЭК

1,2 млн компенсации. Омичам пересчитали плату за электричество из-за нарушений ОЭК

20 июня 2024, 14:30
Фото: 1MI

Омичам пересчитали плату за электричество из-за нарушений ОЭК

Прокуратура обязала ОЭК сделать омичам перерасчет платы за электричество, так как в деятельности компании выявили серьезные нарушения.

Прокуратура Центрального округа провела проверку исполнения закона в сфере ЖКХ после многочисленных жалоб омичей в соцсетях.

В ходе нее выяснилось, что Омская энергосбытовая компания работала с серьезными нарушениями, среди которых: ненадлежащее оформление платежных документов и необоснованное применение периода при расчете и начислении платы за электричество жильцов многоквартирного дома по улице Бульварная, 2.

Прокуратура внесла руководителю ОЭК представление и обязала устранить нарушение закона. В результате компания сделала перерасчет по 325 лицевым счетам на сумму более 1,2 млн рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Электричество#РЭК Омской области#Прокурор#Электроэнергия#Новости#Проверка прокуратуры#Электросети#Рэк#Электроэнергетика
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