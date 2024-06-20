1,2 млн компенсации. Омичам пересчитали плату за электричество из-за нарушений ОЭК

В ходе нее выяснилось, что Омская энергосбытовая компания работала с серьезными нарушениями, среди которых: ненадлежащее оформление платежных документов и необоснованное применение периода при расчете и начислении платы за электричество жильцов многоквартирного дома по улице Бульварная, 2.