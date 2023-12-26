С 1 января 2024 года в Омске вырастет тариф на капремонт. Сколько будем платить

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В фонде капитального ремонта Омской области рассказали об изменении минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Новый тариф начнет действовать с 1 января следующего года.
С нового года за один квадратный метр придется отдавать на 43 копейки больше, а именно 12 рублей 27 копеек. Сейчас за «квадрат» омичи платят 11 рублей 84 копейки: такой тариф для жителей многоэтажек действовал в 2023 году.
В ведомстве заявили, что вопросом повышения тарифа омичи активно интересовались на прошлой неделе: через соцсети поступило 11 обращений на эту тему.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о задолженности жителей Омска водоканалу. По сравнению с началом 2023 года долг абонентов за услуги вырос на 111 млн рублей и достиг 1 млрд 63 млн рублей.