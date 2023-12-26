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Published Сегодня, 04:04

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С 1 января 2024 года в Омске вырастет тариф на капремонт. Сколько будем платить

26 декабря 2023, 04:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

Плата за капремонт в омских многоэтажках вырастет с 1 января 2024 года

В 2023 году омичи платили за 1 квадратный метр 11 рублей 84 копейки.

В фонде капитального ремонта Омской области рассказали об изменении минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Новый тариф начнет действовать с 1 января следующего года.

С нового года за один квадратный метр придется отдавать на 43 копейки больше, а именно 12 рублей 27 копеек. Сейчас за «квадрат» омичи платят 11 рублей 84 копейки: такой тариф для жителей многоэтажек действовал в 2023 году.

В ведомстве заявили, что вопросом повышения тарифа омичи активно интересовались на прошлой неделе: через соцсети поступило 11 обращений на эту тему.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о задолженности жителей Омска водоканалу. По сравнению с началом 2023 года долг абонентов за услуги вырос на 111 млн рублей и достиг 1 млрд 63 млн рублей.

Пора платить по счетам. Омичи задолжали водоканалу больше 1 миллиарда рублей
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#Общество#Омск#Тарифы#Капремонт#Многоквартирный дом#Новости#Рост тарифов#Фонд капремонта#Юлия Истомина
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