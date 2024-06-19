С утра и до позднего вечера. Жители омских Нефтяников снова останутся без воды

Жителей омских Нефтяников предупредили об очередном отключении воды

«Росводоканал Омск» информирует о проведении ремонтных работ на водопроводе на улице Блюхера, 14. В связи с этим в следующий понедельник водоснабжение будет прекращено на целый день. Узнать, какие дома попадут под отключение, можно в нашем материале.