gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

ремонтные работы

С утра и до позднего вечера. Жители омских Нефтяников снова останутся без воды

19 июня 2024, 07:00
Фото: Росводоканал Омск
ремонтные работы

Жителей омских Нефтяников предупредили об очередном отключении воды

«Росводоканал Омск» информирует о проведении ремонтных работ на водопроводе на улице Блюхера, 14. В связи с этим в следующий понедельник водоснабжение будет прекращено на целый день. Узнать, какие дома попадут под отключение, можно в нашем материале.

«Росводоканал Омск» предупреждает омичей об очередных отключениях воды. В этот раз ремонтные работы запланированы на понедельник, 24 июня, с 11 часов утра до 11 часов вечера.

«Для обеспечения надежного водоснабжения сотрудники омского водоканала выполнят ремонтные работы на водопроводе по ул. Блюхера, 14. Мы просим вас запастись водой и надеемся на ваше понимание. Приносим извинения за временные неудобства», — написали в соцсетях «Росводоканала».

На этот период без воды останутся жители следующих домов:

  • улица Блюхера, дома 16, 18, 18а;
  • улица Марка Никифорова, дома 3, 5;
  • улица Химиков, дома 22а, 22б, а также 22а/1, 22а/2 и 22а/3.

Напомним, что омичи массово жалуются на перебои с горячей водой. Эта проблема актуальна во многих районах города. Горожане рассказали об отключениях после того, как появилась информация об аварии на сетях в районе улицы 8-я Линия.

Омичи массово пожаловались на перебои с горячей водой
Узнать подробнее
Читайте также:
«Прошу вмешаться в беспредел»: омичи сообщили об отключениях горячей воды«Ждите»: в омских Нефтяниках на неделю задержали подачу горячей водыВ Омске десятки домов на 22-го Партсъезда останутся без холодной воды: список адресов
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Отключение#Росводоканал#Ремонтные работы#Отключения#Временные неудобства
Подпишитесь
«Речь идет о миллиардах!»: омские депутаты выслушали отчет об отопительном сезоне
Сегодня, 06:28
Концерт за 2,9 млн. На День города для омичей выступит группа «Пицца»
Сегодня, 03:39
Омский застройщик Некипелов за 156 миллионов приобрел старинные здания в Калининграде
Сегодня, 04:55
Град, ливень и +33 градуса. В ближайшие дни в Омскую область вернется аномальная жара
Сегодня, 10:31
Экс-директора омского цирка обвиняют в присвоении и растрате 4,5 млн рублей
Сегодня, 09:37
Омичи массово пожаловались на перебои с горячей водой
Сегодня, 03:42