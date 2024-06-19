С утра и до позднего вечера. Жители омских Нефтяников снова останутся без воды

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:04
«Росводоканал Омск» предупреждает омичей об очередных отключениях воды. В этот раз ремонтные работы запланированы на понедельник, 24 июня, с 11 часов утра до 11 часов вечера.
«Для обеспечения надежного водоснабжения сотрудники омского водоканала выполнят ремонтные работы на водопроводе по ул. Блюхера, 14. Мы просим вас запастись водой и надеемся на ваше понимание. Приносим извинения за временные неудобства», — написали в соцсетях «Росводоканала».
На этот период без воды останутся жители следующих домов:
Напомним, что омичи массово жалуются на перебои с горячей водой. Эта проблема актуальна во многих районах города. Горожане рассказали об отключениях после того, как появилась информация об аварии на сетях в районе улицы 8-я Линия.