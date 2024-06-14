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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:44

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«Ждите»: в омских Нефтяниках на неделю задержали подачу горячей воды

14 июня 2024, 10:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители Нефтяников на неделю остались без горячей воды из-за аварии

Коммунальщики обещали в ближайшее время восстановить подачу воды.

В редакцию Города55 обратились жители Нефтяников. По словам омичей, в доме по улице Пригородная, 5 коммунальщики «забыли» включить горячую воду. Плановое отключение по данному адресу проводилось с 5 по 11 июня, однако и к 14 числу воду не дали.

«Нам 11 числа в ТСЖ сказали: „Ждите после 17:00“. Воду, конечно, никто не дал. Сообщили, что и День России проведем без воды. Если бригада успеет починить, то дадут, если нет, то ждите», — сообщила местная жительница Ольга.

Дом обслуживает ТСЖ «Заря». Организация проинформировала жильцов, что воду подадут в понедельник, 17 июня. Правда, дата названа ориентировочно.

ТСЖ сообщило жильца, когда ориентировочно ждать водуТСЖ сообщило жильца, когда ориентировочно ждать воду
ТСЖ сообщило жильца, когда ориентировочно ждать воду
Фото: Предоставлено Городу55

Город55 обратился за комментарием в ресурсоснабжающую организацию «Омск-РТС».

«Отключение ГВС в доме по адресу улица Пригородная, 5 связано с повреждением на сетях АО „Тепловая компания“. Восстановительные работы завершены. В ближайшее время подача ГВС будет возобновлена», — рассказали в «Омск-РТС»

Похожая ситуация с горячей водой произошла в доме на улице Фурманова, 6. Там из-за бесхозных сетей местные жители уже две недели вынуждены греть воду в кастрюлях. Предприниматели и мэрия не могут определиться, кому принадлежат коммуникации.

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#Евгений Игишев#Общество#Горячая вода#Отключение воды#Отключение горячей воды#Отключение
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