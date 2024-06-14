«Ждите»: в омских Нефтяниках на неделю задержали подачу горячей воды

В редакцию Города55 обратились жители Нефтяников. По словам омичей, в доме по улице Пригородная, 5 коммунальщики «забыли» включить горячую воду. Плановое отключение по данному адресу проводилось с 5 по 11 июня, однако и к 14 числу воду не дали.