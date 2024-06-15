В Омске десятки домов на 22-го Партсъезда останутся без холодной воды: список адресов

Во вторник, 18 июня, сотрудники предприятия планируют отремонтировать водопровод, который находится на 22-го Партсъезда, 57. Из-за этого с 11.00 18 июня по 6.00 19 июня без воды будут сидеть абоненты, проживающие по следующим адресам: