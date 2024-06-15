В Омске десятки домов на 22-го Партсъезда останутся без холодной воды: список адресов

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В «Омском водоканале» анонсировали масштабное отключение воды. Водоснабжение в домах по улице 22-го Партсъезда отключат дважды из-за ремонта водопроводов.
Во вторник, 18 июня, сотрудники предприятия планируют отремонтировать водопровод, который находится на 22-го Партсъезда, 57. Из-за этого с 11.00 18 июня по 6.00 19 июня без воды будут сидеть абоненты, проживающие по следующим адресам:
Также запланирован и ремонт водопровода по улице Зеленая, 15/1. Работы начнутся в 11.00 20 июня и продлятся до 6.00 21 июня. В списке адресов, попавших под отключение, 19 зданий по улице 22-го Партсъезда:
В пятницу, 21 июня, воду отключат в частном секторе и на колонках по улице Загородная в микрорайоне Николаевка. Работы по дезинфекции водопровода продлятся с 10 до 20 часов.
Напомним, что в Омске 19 июня стартует очередная волна отключения горячей воды. Жители более 1000 домов из Ленинского, Октябрьского и Центрального округов на две недели лишатся привычных удобств.