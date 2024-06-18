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«Прошу вмешаться в беспредел»: омичи сообщили об отключениях горячей воды

18 июня 2024, 11:10
Фото: 1MI
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Омичи пожаловались на отключение горячей воды в Центральном окргуге

Выяснилось, что местные жители не могут пользоваться услугами из-за повреждения на сетях.

В редакцию Города55 обратились омичи с жалобой на коммунальные проблемы. В жилом доме в Центральном округе, со слов местных, уже около недели отсутствует горячая вода. Плановое отключение по этому адресу проходило с 21 мая по 3 июня.

«Огромная просьба вмешаться и решить вопрос с горячей водой по адресу 8 линия, 94. Вот уже неделю нам „Омск РТС“ отключили воду. „Омск РТС“ отказывается решать вопрос, перекидывают с одного на другого специалиста. Управляющая компания „Берег-3“ каждый раз говорит одно и то же: завтра придет специалист и будет ремонтировать поломки. Прошу вмешаться в этот беспредел», — рассказала местная жительница Елена.

Город55 запросил информацию в «Омск РТС».

«Со стороны АО „Омск РТС“ ограничений в поставке ГВС по адресу улица 8-я Линия, 94 нет. Имеется повреждение на сетях АО „Тепловая компания“. В настоящий момент сроки восстановления поставки ГВС уточняются», — сообщили в организации.

В компании добавили, что жильцам будет произведен перерасчет.

Ранее Город55 рассказывал об аналогичной ситуации на улице Пригородной в Нефтяниках. В настоящее время горячая вода в доме у местных жителей появилась.

«Ждите»: в омских Нефтяниках на неделю задержали подачу горячей воды
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#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Жалобы#Горячая вода#Управляющая компания#Омск РТС#Отключение#Коммунальные проблемы#Поломки
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