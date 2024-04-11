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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

иллюстрация

«Семейный бизнес». В Омске будут судить супругов-закладчиков из Средней Азии

11 апреля 2024, 05:38
Фото: Город55
иллюстрация

Иностранцев, приехавших в Омск продавать наркотики, ждет до 20 лет тюрьмы

Обвиняемые познакомились в Свердловской области, когда переехали из своей родной страны. Семейная пара отправилась в Омск по заданию их кураторов, чтобы оставить тайники с запрещенными веществами. Теперь их ждет суд.

В пресс-службе омской полиции сообщили о задержании на улице Крупской двоих граждан среднеазиатской страны, подозреваемых в обороте наркотиков.

Выяснилось, что семейная пара занималась распространением наркотиков: по поручению своих интернет-кураторов они отправились в Омск, чтобы разложить «закладки». Однако по пути в город их задержали сотрудники полиции.

В результате обыска в арендованном авто Kia Rio были обнаружены и изъяты 164 свертка с запрещенными веществами. В отношении обоих иностранцев были возбуждены уголовные дела, и теперь им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. До окончания следствия пара будет находиться в СИЗО.

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