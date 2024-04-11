«Семейный бизнес». В Омске будут судить супругов-закладчиков из Средней Азии

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В пресс-службе омской полиции сообщили о задержании на улице Крупской двоих граждан среднеазиатской страны, подозреваемых в обороте наркотиков.
Выяснилось, что семейная пара занималась распространением наркотиков: по поручению своих интернет-кураторов они отправились в Омск, чтобы разложить «закладки». Однако по пути в город их задержали сотрудники полиции.
В результате обыска в арендованном авто Kia Rio были обнаружены и изъяты 164 свертка с запрещенными веществами. В отношении обоих иностранцев были возбуждены уголовные дела, и теперь им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. До окончания следствия пара будет находиться в СИЗО.