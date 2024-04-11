«Семейный бизнес». В Омске будут судить супругов-закладчиков из Средней Азии

В результате обыска в арендованном авто Kia Rio были обнаружены и изъяты 164 свертка с запрещенными веществами. В отношении обоих иностранцев были возбуждены уголовные дела, и теперь им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. До окончания следствия пара будет находиться в СИЗО.