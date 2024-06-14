Конкурс открыт. В Омске ищут перевозчика для нового кольцевого маршрута

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В Омске появится новый маршрут — от 1-й Учхозной через Жукова до Маяковского с конечной остановкой возле магазина «1000 мелочей». Об этом в эфире программы ГТРК «Иртыш — Актуальное интервью» рассказал Сергей Фальковский, заместитель руководителя департамента транспорта мэрии.
Речь идет о кольцевом маршруте №206. Отметим, что обслуживать его будет частный перевозчик.
«Сейчас проходит открытый конкурс. Это нерегулируемый маршрут, который будет ездить кругом. Его создадут по просьбе руководителей промзоны, чтобы обеспечить транспортную доступность того района города», — уточнил Сергей Фальковский.
Напомним, что в связи с ремонтом моста рядом с Телецентром временно прекращено движение троллейбуса № 67. Вместо него будет запущен автобус, который будет следовать по тому же маршруту.