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Posted Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:14

иллюстрация

Конкурс открыт. В Омске ищут перевозчика для нового кольцевого маршрута

14 июня 2024, 08:07
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске ищут перевозчика для нового кольцевого маршрута с 1-й Учхозной

В Омске появится новый кольцевой маршрут №206 от 1-й Учхозной через Жукова до Маяковского. Обслуживать его будет частный перевозчик.В настоящее время проводится открытый конкурс.

В Омске появится новый маршрут — от 1-й Учхозной через Жукова до Маяковского с конечной остановкой возле магазина «1000 мелочей». Об этом в эфире программы ГТРК «Иртыш — Актуальное интервью» рассказал Сергей Фальковский, заместитель руководителя департамента транспорта мэрии.

Речь идет о кольцевом маршруте №206. Отметим, что обслуживать его будет частный перевозчик.

«Сейчас проходит открытый конкурс. Это нерегулируемый маршрут, который будет ездить кругом. Его создадут по просьбе руководителей промзоны, чтобы обеспечить транспортную доступность того района города», — уточнил Сергей Фальковский.

Напомним, что в связи с ремонтом моста рядом с Телецентром временно прекращено движение троллейбуса № 67. Вместо него будет запущен автобус, который будет следовать по тому же маршруту.

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#Общество#Происшествия#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Новости#Маршрут#Промзона#Перевозчик#ГТРК Иртыш
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