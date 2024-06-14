gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

иллюстрация

Минимум на два года. В Омске из-за ремонта моста у Телецентра заменят троллейбус № 67

14 июня 2024, 06:36
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске троллейбус № 67 на время ремонта моста у Телецентра заменят на автобус

В Омске временно не будет ходить троллейбус № 67 из-за ремонта моста. Об этом рассказал замглавы департамента транспорта мэрии Сергей Фальковский в прямом эфире ГТРК «Иртыш».

Омичей предупредили, что троллейбус № 67 временно не будет ходить из-за ремонта моста рядом с Телецентром. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента транспорта мэрии Сергей Фальковский в прямом эфире ГТРК «Иртыш».

«Будет демонтаж контактной сети, и он ходить не будет. По 67-му мы будем компенсировать автобусами. То есть этот маршрут сохранится. Возможно, он изменит номер маршрута, возможно, он станет опять 67-м автобусным маршрутом, как и было ранее. Поэтому сейчас все в проработке», — объяснил Сергей Фальковский.

На мосту будет организовано от двух до четырех полос для движения транспорта в зависимости от того, сколько работ необходимо выполнить.

Также добавим, что троллейбусы №7 и №16 пока не вернутся на Ленинградский мост, который недавно открыли после ремонта. Это связано с тем, что на бульваре Архитекторов продолжается реконструкция, и движение троллейбусов по этому участку пока невозможно.

Ранее Город55 рассказывал, что в октябре начнется капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Сейчас уже готов проект, который отправили на государственную экспертизу. На время ремонта омичам обещали оставить по две полосы (в каждую сторону).

Оставят по две полосы. Осенью в Омске начнут капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ
Узнать подробнее
Читайте также:
Движение восстановлено. В Омске троллейбусы снова ходят по улице НефтезаводскойТолько на этой неделе. В Омске изменили маршруты трамваев из-за капремонта путейПока все исправны. В Омске валидаторами оснащены только 205 городских автобусов
#Общество#Транспорт#Дороги#Ремонт#Омск#Омская область#Реконструкция#Мост#Общественный транспорт#Автобус#Новости#Троллейбусы#Омские дороги#Бульвар Архитекторов#ГТРК Иртыш
Подпишитесь
Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
Сегодня, 04:44
Важно. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав жильцов дома на Пригородной
Сегодня, 03:42
Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
Сегодня, 08:31
Принесет головную боль и панические атаки. Когда на Омск обрушится магнитная буря
Сегодня, 05:32
Готовьте тазики. В Омске больше тысячи строений скоро останутся без горячей воды
Сегодня, 09:11
"