Минимум на два года. В Омске из-за ремонта моста у Телецентра заменят троллейбус № 67

Также добавим, что троллейбусы №7 и №16 пока не вернутся на Ленинградский мост, который недавно открыли после ремонта. Это связано с тем, что на бульваре Архитекторов продолжается реконструкция, и движение троллейбусов по этому участку пока невозможно.