Минимум на два года. В Омске из-за ремонта моста у Телецентра заменят троллейбус № 67

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Омичей предупредили, что троллейбус № 67 временно не будет ходить из-за ремонта моста рядом с Телецентром. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента транспорта мэрии Сергей Фальковский в прямом эфире ГТРК «Иртыш».
«Будет демонтаж контактной сети, и он ходить не будет. По 67-му мы будем компенсировать автобусами. То есть этот маршрут сохранится. Возможно, он изменит номер маршрута, возможно, он станет опять 67-м автобусным маршрутом, как и было ранее. Поэтому сейчас все в проработке», — объяснил Сергей Фальковский.
На мосту будет организовано от двух до четырех полос для движения транспорта в зависимости от того, сколько работ необходимо выполнить.
Также добавим, что троллейбусы №7 и №16 пока не вернутся на Ленинградский мост, который недавно открыли после ремонта. Это связано с тем, что на бульваре Архитекторов продолжается реконструкция, и движение троллейбусов по этому участку пока невозможно.
Ранее Город55 рассказывал, что в октябре начнется капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Сейчас уже готов проект, который отправили на государственную экспертизу. На время ремонта омичам обещали оставить по две полосы (в каждую сторону).