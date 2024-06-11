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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

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Доставайте вентиляторы. Скоро в Омскую область придет жара до +32 градусов

11 июня 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
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Жителей Омской области предупредили о резком потеплении до +32

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области, согласно ему, регион накроет жара до +32 градусов, дожди и гроза.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион придет жара, а вместе с ней дожди, грозы и сильный ветер.

Так, завтра, 12 июня, температура воздуха днем поднимется до +25 градусов, а в темное время суток опустится до +14 градусов. На протяжении суток ожидаются кратковременные дожди и усиление порывов ветра до 17 м/с.

13 июня станет еще теплее. Днем воздух прогреется до +30 градусов, ночью — до +16, также прогнозируются дожди, в некоторых районах области возможна гроза.

В пятницу, 14 июня, столбик термометра днем покажет +32 градуса, а ночью — +18. Местами пройдут кратковременные дожди и гроза, также усилится ветер, порывы будут достигать 14 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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