Доставайте вентиляторы. Скоро в Омскую область придет жара до +32 градусов

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион придет жара, а вместе с ней дожди, грозы и сильный ветер.
Так, завтра, 12 июня, температура воздуха днем поднимется до +25 градусов, а в темное время суток опустится до +14 градусов. На протяжении суток ожидаются кратковременные дожди и усиление порывов ветра до 17 м/с.
13 июня станет еще теплее. Днем воздух прогреется до +30 градусов, ночью — до +16, также прогнозируются дожди, в некоторых районах области возможна гроза.
В пятницу, 14 июня, столбик термометра днем покажет +32 градуса, а ночью — +18. Местами пройдут кратковременные дожди и гроза, также усилится ветер, порывы будут достигать 14 м/с.