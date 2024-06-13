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В Омске москвич поджег кабину фуры, которая принадлежала владельцу гостиницы

Обиделся на выселение из отеля. Москвич поджег кабину фуры в Омске и попал под суд

13 июня 2024, 12:30
Фото: УМВД России по Омской обалсти

В Омске москвич поджег кабину фуры, которая принадлежала владельцу гостиницы

Советский районный суд заключил под сражу москвича, который поджег кабину фуры владельца гостиницы. Ранее потерпевший выселил нарушителя из комнаты за неуплату.

Следователь отдела полиции № 8 возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). С заявлением о поджоге фуры в участок обратился 58-летний владелец гостиницы на улице 1-й Заводской.

Правоохранители выяснили, что к происшествию причастен 45-летний москвич, который приехал в Омск из столицы на заработки. В день преступления он выпивал с другом, и в какой-то момент узнал о своем выселении из гостиницы за долги. Мужчина решил отомстить — он поджег лежавший в кабине фуры журнал, после чего вернулся в комнату и лег спать. Владелец большегруза оценил ущерб (полностью сгоревшая кабина) в 50 000 рублей.

После задержания подозреваемого полицейские выяснили, что он и ранее нарушал закон: житель Москвы был судим за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Жителю Омской области грозит уголовное наказание за поджог со смертельным исходом
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#УМВД#Пожары#Уголовное дело#Поджог#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#Уголовное#Поджигатель#УМВД Омской области#Рецедивисты
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