Обиделся на выселение из отеля. Москвич поджег кабину фуры в Омске и попал под суд

Правоохранители выяснили, что к происшествию причастен 45-летний москвич, который приехал в Омск из столицы на заработки. В день преступления он выпивал с другом, и в какой-то момент узнал о своем выселении из гостиницы за долги. Мужчина решил отомстить — он поджег лежавший в кабине фуры журнал, после чего вернулся в комнату и лег спать. Владелец большегруза оценил ущерб (полностью сгоревшая кабина) в 50 000 рублей.