Обиделся на выселение из отеля. Москвич поджег кабину фуры в Омске и попал под суд

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Следователь отдела полиции № 8 возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). С заявлением о поджоге фуры в участок обратился 58-летний владелец гостиницы на улице 1-й Заводской.
Правоохранители выяснили, что к происшествию причастен 45-летний москвич, который приехал в Омск из столицы на заработки. В день преступления он выпивал с другом, и в какой-то момент узнал о своем выселении из гостиницы за долги. Мужчина решил отомстить — он поджег лежавший в кабине фуры журнал, после чего вернулся в комнату и лег спать. Владелец большегруза оценил ущерб (полностью сгоревшая кабина) в 50 000 рублей.
После задержания подозреваемого полицейские выяснили, что он и ранее нарушал закон: житель Москвы был судим за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.