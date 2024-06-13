Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о создании нового памятника «Держава»

В настоящее время скульптор Михаил Минин детально прорабатывает прототип будущего памятника. Согласно проекту, на месте временного макета будет установлена скульптура круглой формы, уже знакомая омичам и гостям города. К слову, этот памятник был установлен в 1997 году и, к всеобщему удивлению, простоял столько лет.