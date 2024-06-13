Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о создании нового памятника «Держава»

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сегодня Сергей Шелест объявил о новом соглашении с Михаилом Сутягинским, председателем совета директоров ГК «Титан». Благодаря совместным усилиям в Омске на площади Бухгольца появится новый памятник, который заменит шар «Держава».
«Проект очень серьезный, трудо- и материально затратный, рад, что Михаил Александрович проявил к нему интерес, знаю его как ответственного человека и уверен, что результат получится достойный», — написал в своем телеграм-канале мэр.
В настоящее время скульптор Михаил Минин детально прорабатывает прототип будущего памятника. Согласно проекту, на месте временного макета будет установлена скульптура круглой формы, уже знакомая омичам и гостям города. К слову, этот памятник был установлен в 1997 году и, к всеобщему удивлению, простоял столько лет.
Напомним, что макет шара «Держава» обещали заменить к концу 2024 года. При этом размеры самого шара останутся прежними. Памятник будет выполнен в одном из трех вариантов: из бронзы, искусственного мрамора и специального высокопрочного бетона.