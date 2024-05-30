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шар«Держава»

Бронзовый или мраморный. К концу года в Омске заменят макет шара на площади Бухгольца

30 мая 2024, 09:46
Фото: Город55
шар«Держава»

Мэр Омска рассказал, когда на площади Бухгольца заменят макет шара «Держава»

Сергей Шелест сообщил, что шар «Держава» планируют установить в этом году. Проект уже готов, и сейчас ведутся работы с компанией «Титан». Однако ко Дню города вряд ли успеют.

Сегодня Сергей Шелест сообщил, что шар «Держава» планируют установить в этом году. Проект уже готов, и сейчас ведутся работы с компанией «Титан». Однако ко Дню города, который отмечается 4 августа, вряд ли успеют.

Архитектор Минин продолжает работу над созданием шара. В скором времени в городе появится еще одна красивая локация. Размеры шара останутся прежними. Монумент пообещали не демонтировать до тех пор, пока не будут завершены все необходимые подготовительные работы.

«Шар стоит на площади Бухгольца. Когда прорабатывали вопрос установки памятника Бухгольцу, изначально рассматривали там. Но если посмотрите старые фотографии, там везде есть шар „Держава“, поэтому мнение о переносе разделилось. То место, где сейчас памятник Бухгольцу стоит, я считаю удачным», — уточнил мэр.

Напомним, что о планах по замене известного шара «Держава» стало известно еще прошлым летом. Этот памятник был установлен в 1997 году как временная композиция, но теперь его собираются реконструировать.

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