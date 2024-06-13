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Шар

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Июнь
Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о создании нового памятника «Держава»
13 июня, 07:29
Май
Бронзовый или мраморный. К концу года в Омске заменят макет шара на площади Бухгольца
30 мая, 09:46
Март
В Омске у ТЮЗа планируют установить макет земного шара диаметром 3,5 метра
15 марта, 05:03
Август 2023
Бронза, мрамор или бетон. В Омске планируют заменить шар на площади Бухгольца
24 августа 2023, 06:31

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