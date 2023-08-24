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Памятник установили в 1997 году

Бронза, мрамор или бетон. В Омске планируют заменить шар на площади Бухгольца

24 августа 2023, 06:31
Фото: Город55
Памятник установили в 1997 году

В Омске собираются заменить шар «Держава» на площади Бухгольца

В мэрии в настоящее время считают, во сколько обойдется реконструкция.

В Омске на площади Бухгольца планируют заменить шар «Держава». Монумент установили в 1997 году как временную композицию. Теперь же памятник собираются реконструировать. Подробности 24 августа рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Главный архитектор города Роман Владимирович Воробьев, скульптор Михаил Павлович Минин и архитектор Андрей Олегович Седачев предложили несколько вариантов исполнения памятника: в бронзе, искусственном мраморе и специальном высокопрочном бетоне. При этом во всех трех вариантах предполагается сохранить форму шара, дополнив ее бронзовыми барельефами и горельефами», — сообщил градоначальник.

В настоящее время в администрации города просчитывают стоимость реконструкции с учетом благоустройства прилегающей территории.

Также мэр сообщил о планах привести в порядок сквер Павлика Морозова, где расположен комплекс «Почетные граждане Омска», и Аллею строителей на улице Тарской. В мэрии рассчитывают на помощь меценатов и предпринимателей.

Ранее на месте шара планировалось установить конную статую основателя Омска Ивана Бухгольца, но в последствии под памятник выделили место на Иртышской набережной рядом с магазином «Океан».

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Памятник#Сергей Шелест#Исторический памятник#Евгений Игишев#Держава#Шар
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