Бронза, мрамор или бетон. В Омске планируют заменить шар на площади Бухгольца

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В Омске на площади Бухгольца планируют заменить шар «Держава». Монумент установили в 1997 году как временную композицию. Теперь же памятник собираются реконструировать. Подробности 24 августа рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Главный архитектор города Роман Владимирович Воробьев, скульптор Михаил Павлович Минин и архитектор Андрей Олегович Седачев предложили несколько вариантов исполнения памятника: в бронзе, искусственном мраморе и специальном высокопрочном бетоне. При этом во всех трех вариантах предполагается сохранить форму шара, дополнив ее бронзовыми барельефами и горельефами», — сообщил градоначальник.
В настоящее время в администрации города просчитывают стоимость реконструкции с учетом благоустройства прилегающей территории.
Также мэр сообщил о планах привести в порядок сквер Павлика Морозова, где расположен комплекс «Почетные граждане Омска», и Аллею строителей на улице Тарской. В мэрии рассчитывают на помощь меценатов и предпринимателей.
Ранее на месте шара планировалось установить конную статую основателя Омска Ивана Бухгольца, но в последствии под памятник выделили место на Иртышской набережной рядом с магазином «Океан».