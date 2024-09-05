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Михаил Сутягинский

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2024
Михаил Сутягинский обсудил перспективы развития производства «экобензина» в России
5 сентября, 06:02
Михаил Сутягинский рассказал о перспективах индустриального парка «Флагман» на ВЭФ-24
4 сентября, 07:50
Михаил Сутягинский на ВЭФ-2024 рассказал о развитии ФЦК по химии
3 сентября, 09:07
На территории омской «Зеленой реки» построят многофункциональный спорткомплекс
В строящемся квартале «Зеленой реки» появится многофункциональный спортивный комплекс — его открытие запланировано в 2027 году.
25 июня, 10:19
Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о создании нового памятника «Держава»
13 июня, 07:29
Михаил Сутягинский выступил на панельной сессии по вопросам импортозамещения в РФ
В рамках Петербургского международного экономического форума Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский принял участие в работе панельной сессии ВЭБ.РФ, в рамках которой рассказал о мероприятиях по импортозамещению, реализуемых компанией в области мало и среднетоннажной химии.
7 июня, 13:35
Омская область, ГК «Титан» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве
Трехстороннее соглашение направлено на партнерство в реализации инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Флагман».
6 июня, 13:43
Стали известны самые влиятельные жители Омской области-2024
3 июня, 06:10
Сотрудники ГК «Титан» получили награды в честь Дня химика
Церемонию награждения лучших работников предприятий группы компаний провели в омском музее им. М. А. Врубеля.
24 мая, 07:52
«Титан» и РЭУ им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве
1 апреля, 10:19
В «Титан-Агро» сменился генеральный директор
19 января, 09:15
2023
Михаил Сутягинский создал еще одну фирму под названием «Титан»
Специализация ООО — «деятельность спортивных объектов».
3 ноября 2023, 05:06
Омский «Титан» оформляет кредит на 1 миллиард рублей
Поручителем в этой сделке должно стать еще одно предприятие Сутягинского — «Омский каучук».
6 июля 2023, 12:00
Прибыль «Омского каучука» выросла за год почти в 20 раз
Общая выручка предприятия составила 17 млрд рублей.
29 мая 2023, 11:03
Фирма, собиравшаяся строить в Омске кремниевый завод, проиграла суд из-за земли
Руководство «Силаруса», принадлежащего Михаилу Сутягинскому, уверено, что переплатило городу за аренду.
31 марта 2023, 11:47
Михаил Сутягинский занялся спортивным бизнесом в Геленджике
В качестве гендиректора компании, зарегистрированной в Геленджике, значится давний партнер Сутягинского — Олег Грабарь.
24 февраля 2023, 15:54
2022
Находящийся в заключении Сергей Калинин занял 146-е место в списке богатых омичей
В топ-100 не вошли Скуратов и Сутягинский.
25 октября 2022, 07:00

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