Михаил Сутягинский выступил на панельной сессии по вопросам импортозамещения в РФ

В рамках Петербургского международного экономического форума Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский принял участие в работе панельной сессии ВЭБ.РФ, в рамках которой рассказал о мероприятиях по импортозамещению, реализуемых компанией в области мало и среднетоннажной химии.