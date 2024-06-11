Бастрыкин поручил разобраться с нелегально торгующими мигрантами в Омске

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Омские СМИ пишут, что мигранты, приехавшие в город, организовали незаконную торговлю прямо на тротуаре возле миграционного центра. Местных жителей это очень беспокоит.
В итоге Александр Бастрыкин распорядился провести процессуальную проверку по факту нарушения прав жителей Омской области.
«На данный факт регулярно жалуются местные жители. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Бражникову В.В. организовать по данному факту процессуальную проверку и представить доклад», — уточнили в следкоме.
Напомним, что ранее 9 иностранных граждан были задержаны в Омске из-за отсутствия трудового договора и патента. Они объяснили, что не смогли найти деньги, чтобы самостоятельно покинуть Россию. В результате всех задержанных иностранцев доставили на борт самолетов в Ташкент и Наманган, а также на поезда до Новосибирска. Затем их сопроводили до аэропорта Толмачево, откуда они вылетели рейсами в Бишкек, Душанбе и Худжанд.