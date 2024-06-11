gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

иллюстрация

Бастрыкин поручил разобраться с нелегально торгующими мигрантами в Омске

11 июня 2024, 04:22
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Омские СМИ пишут, что мигранты на тротуаре возле миграционного центра организовали незаконную торговлю, что беспокоит местных жителей. В связи с этим Александр Бастрыкин распорядился провести проверку.

Омские СМИ пишут, что мигранты, приехавшие в город, организовали незаконную торговлю прямо на тротуаре возле миграционного центра. Местных жителей это очень беспокоит.

В итоге Александр Бастрыкин распорядился провести процессуальную проверку по факту нарушения прав жителей Омской области.

«На данный факт регулярно жалуются местные жители. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Бражникову В.В. организовать по данному факту процессуальную проверку и представить доклад», — уточнили в следкоме.

Напомним, что ранее 9 иностранных граждан были задержаны в Омске из-за отсутствия трудового договора и патента. Они объяснили, что не смогли найти деньги, чтобы самостоятельно покинуть Россию. В результате всех задержанных иностранцев доставили на борт самолетов в Ташкент и Наманган, а также на поезда до Новосибирска. Затем их сопроводили до аэропорта Толмачево, откуда они вылетели рейсами в Бишкек, Душанбе и Худжанд.

Опасное подпольное ММА: есть ли бойцовские клубы для мигрантов в Омской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Не было денег на выезд. Омские приставы выдворили из России 9 нелегальных мигрантовПриезжают из Молдовы и Индии: Росстат рассказал об омских мигрантахХотели в Европу. Омский суд отправил за решетку семь незаконных мигрантов из Индии
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#СМИ#Жалобы#Торговля#Новости#Мигранты#Александр Бастрыкин#СК России#Ведомство#Тротуар#Миграционный центр#Бражников
Подпишитесь
Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
Сегодня, 02:15
Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда
Сегодня, 03:21
Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня
Сегодня, 04:52
Зарплаты до 62 тысяч. В омском минимущества открыли свежие вакансии
Сегодня, 05:54
Сроки сдвинут. Проблемную школу в Серебряном береге достроит компания «Русстрой»
Сегодня, 03:24
Поездки в транспорте Омской области станут выгоднее для пользователей СБП
Сегодня, 06:40
"