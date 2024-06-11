Бастрыкин поручил разобраться с нелегально торгующими мигрантами в Омске

Напомним, что ранее 9 иностранных граждан были задержаны в Омске из-за отсутствия трудового договора и патента. Они объяснили, что не смогли найти деньги, чтобы самостоятельно покинуть Россию. В результате всех задержанных иностранцев доставили на борт самолетов в Ташкент и Наманган, а также на поезда до Новосибирска. Затем их сопроводили до аэропорта Толмачево, откуда они вылетели рейсами в Бишкек, Душанбе и Худжанд.