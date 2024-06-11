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Бастрыкин поручил разобраться с нелегально торгующими мигрантами в Омске
11 июня, 04:22
Зарплаты до 100 тысяч. Мэрия Омска срочно ищет дорожных рабочих и озеленителей
6 марта, 05:53
Страшные «побочки». В курице от «Омского бекона» нашли антибиотики
1 марта, 05:02
2023
Омский Муниципальный приют для животных возглавил Юрий Маркушин
4 сентября 2023, 08:24
Новым главой депстроя мэрии Омска станет Михаил Веселев
7 февраля 2023, 07:59
Воспользовался ситуацией. Омич накопил долг в 500 тысяч рублей за аренду жилья
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
1 февраля 2023, 13:58

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