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Тротуар

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2024
Теплотрасса убежит в реку. В Омске пешеходный тротуар по пути в «Триумф» рухнул в Омь
30 августа, 06:35
Бастрыкин поручил разобраться с нелегально торгующими мигрантами в Омске
11 июня, 04:22
Вылетел на тротуар. В Омске накажут водителя, наехавшего на пешеходов в центре города
16 апреля, 06:25
2023
«Может случиться беда». Омичи сообщили об аварийных деревьях, поваленных ветром
Тополя преградили дорогу к школе и детскому саду.
20 ноября 2023, 04:14
«Асфальт разбит и вечно лужи». Омичи рассказали о состоянии дороги к детскому саду
23 октября 2023, 08:10
Омские депутаты предложили мэрии уложить тротуары во всем частном секторе города
11 мая 2023, 05:40
Травмоопасный участок. Омичи пожаловались на состояние улицы Тарской в центре города
Одна из женщина сломала руку.
22 марта 2023, 08:37
В Омске с велосипедиста взыщут 314 тысяч рублей на лечение сбитой женщине
Сначала с омича постановили взыскать 105 тыс. рублей, но прокуратура не согласилась с заниженной компенсацией морального вреда.
17 марта 2023, 07:39
2022
Многоуровневый тротуар. Возле новой «Арены» в Омске повело новую плитку
Омичи заметили разрушения на площадке перед ледовым дворцом.
5 октября 2022, 06:14

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