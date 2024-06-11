30 тысяч крабов проникли в частный дом во Франции

С такой проблемой сталкиваются в разных частях мира. Например, на Кубе сотни тысяч крабов каждую весну захватывают автомобильные дороги, когда идут откладывать икру. В Норвегии же нашествие камчатских крабов сравнивали с приходом «Красной армии Сталина». Дело в том, что в 70-х годах прошлого века советские исследователи завезли камчатских крабов на Кольский полуостров, до этого этих животных там не было.