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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

30 тысяч крабов проникли в частный дом во Франции

30 тысяч крабов проникли в частный дом во Франции

11 июня 2024, 13:58
Фото: Maël Balland / pexels
В социальных сетях распространилось видео, на котором тысячи крабов проникли в дом во Франции.

В сети завирусилось видео, на котором 30 тысяч крабов проникли в частный дом. С нашествием ракообразных столкнулся житель Франции. Крабов оказалось так много, что их пришлось собирать шваброй.

С такой проблемой сталкиваются в разных частях мира. Например, на Кубе сотни тысяч крабов каждую весну захватывают автомобильные дороги, когда идут откладывать икру. В Норвегии же нашествие камчатских крабов сравнивали с приходом «Красной армии Сталина». Дело в том, что в 70-х годах прошлого века советские исследователи завезли камчатских крабов на Кольский полуостров, до этого этих животных там не было.

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#Анастасия Баянова#Новости#Краб#Крабы#Морепродукты
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